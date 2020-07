Rostock

Am Strand von Ahrenshoop hat ein Mann am Mittwoch zwei Kindern in der Ostsee das Leben gerettet und ist selbst gestorben. Die Kinder waren im Bereich eines Steinwalls von der Strömung erfasst worden und konnten sich nicht aus eigener Kraft an Land retten.

Nach Angaben der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DLRG) werden Wellenbrecher, Steinwälle und Buhnen oft unterschätzt. „Was für den Küstenschutz wichtig ist, kann für Badegäste schnell zur Gefahr werden“, sagt Bereichsleiter Thomas Powasserat. „Es gibt mehrere Dinge, die zu beachten sind.“

So entstehen an den Buhnenreihen schnell unberechenbare Verwirbelungen, Strömungen und Sogwirkungen. „Das Wasser wird vom Strand in Richtung See gespült. Das versetzt die Betroffenen oft in Panik und sie versuchen vergebens, gegen diese Strömung zurück an Land zu kommen“, sagt er. Starke Wellen können zudem auch geübte Schwimmer an die Buhnen drücken, so dass sie aus eigener Kraft nicht mehr von dort wegkommen. „Außerdem besteht die Gefahr, dass Schwimmer von einer Welle erfasst und gegen die Pfähle geschleudert werden“, so Powasserrat.

Auch Betreten gefährlich

Zur Lebensgefahr kann nicht nur der Aufenthalt an, sondern auch auf den Steinwällen und Buhnen werden. „Unsere Rettungsschwimmer müssen immer wieder Leute ansprechen, die auf den Pfählen balancieren oder diese sogar als Sprungbrett benutzen“, sagt der Experte. „Wenn die Pfähle schon lange im Wasser sind, verwittern sie. Es besteht Verletzungsgefahr. Zudem sind die Wellenbrecher oft mit scharfkantigen Muscheln bewachsen, die oft zu Schürfwunden an den Füßen führen.“

Ein weiteres Risiko: Betroffene können zwischen zwei Pfähle treten, mit dem Fuß stecken bleiben und kopfüber im Wasser hängen. „Aus dieser Situation können sie sich dann alleine nicht befreien“, sagt Powasserat. Rutschgefahr besteht zudem durch die Nässe und Algen.

„Noch schlimmer als das Balancieren ist das Springen ins Wasser“, betont der Retter. „Wellen spülen Sand auf – aber nicht auf beiden Seiten gleich stark. Das führt zu unterschiedlichen Wassertiefen.“ Wer beispielsweise einen Kopfsprung nach links macht, weil es auf der rechten Seite immer gut ging, könne sich trotzdem schwere Wirbelsäulenverletzungen zuziehen.

Wichtig für den Küstenschutz

Nach Angaben des Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) besteht das klassische Sturmflutschutzsystem an der Ostsee in der Regel aus Buhnen, sandreichem Strand, Düne, Küstenschutzwald und Seedeich. Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden erstmals Buhnen in Mecklenburg-Vorpommern gebaut. Als wand- oder dammartige Bauwerke quer zur Uferlinie sollen sie den Sandabtrag bremsen, indem sie die Strömung von der Küste weg in Richtung Meer verlagern.

Die Buhnen bewirken, dass uferparallele Strömungen in ihrer Geschwindigkeit vermindert werden. Den Wellen wird dadurch bereits vor Erreichen des Strandes und der Düne der Großteil ihrer Kraft genommen. Innerhalb der Buhnenfelder kann es zur Anhäufung von Sand und damit zur Abnahme der Wassertiefe kommen.

An der Küste im Nordosten haben sich demnach einreihige Holzpfahlbuhnen besonders bewährt. Die einzelnen Buhnen reichen 40 bis 80 Meter in See. Die Lebensdauer kann unter normalen Bedingungen erfahrungsgemäß mit 40 bis 60 Jahren angesetzt werden.

Von Katharina Ahlers