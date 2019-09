OZ-Aufruf - Wau! Das sind die ersten coolen Schnauzen der OZ-Leser Ob Labrador, Bayerischer Gebirgsschweißhund oder Mischling: Die OZ-Leser haben bereits dutzende Fotos geschickt. Von modebewussten Vierbeinern bis zu herzerwärmenden Geschichten ist alles dabei – und wir suchen weiter.

Bruno am Strand in Lubmin. Andrea Pörschke holte ihn vor zwei Jahren aus dem Tierheim in Greifswald. „Er ist unser Ein und Alles und im Scherz sagen wir immer: Das letzte Kind hat Fell.“ Quelle: Andrea Pörschke