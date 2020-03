Rostock

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Sparkassen in ganz Deutschland, ist bei vielen Themen selbst den Großbanken voraus – und sie wächst seit Jahren: Die Rostocker OstseeSparkasse hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur in Branchenkreisen zu einer Vorzeigebank entwickelt.

Der Vater des Erfolges geht nun aber von Bord: Frank Berg – seit 2003 Vorstandschef des Kreditinstitutes – wird die Ospa zum Jahresende verlassen. Auf eigenen Wunsch, wie es aus Sparkassen-Kreisen heißt.

Vom „größenwahnsinnigen Azubi“ zum Vorstandschef

Bergs Aufstieg – er beginnt Anfang der 1990er in Bützow: Der gebürtige Glückstädter ( Schleswig-Holstein) kommt 1991 in die mecklenburgische Kleinstadt. Mit gerade mal 26 Jahren wird er Vorstandsmitglied der dortigen Kreissparkasse.

Zu dieser Zeit hat der junge Banker die dreijährige Ausbildung hinter sich, einen Fachlehrgang und wenige Jahre Praxis als stellvertretender Kreditabteilungsleiter. „Ich besaß genügend Naivität und Größenwahn, um mir den Job zuzutrauen“, hat Berg einst selbst in einem Interview über seine Bewerbung in Bützow gesagt.

Keine drei Jahre später geht der Aufstieg weiter: Die Kreissparkassen in Rostock, Teterow, Bad Doberan und Güstrow fusionieren – zur neuen OstseeSparkasse. Schnell macht Berg auch in der neuen Groß-Sparkasse Karriere, verantwortet unter anderem den Vertrieb und das Risikomanagement. Er hat Talent, das erkennen seine Vorgesetzten sofort. Ende 2002 löst er schließlich den langjährigen Bank-Chef Detlef Hesse an der Spitze der Ospa ab. Mit gerade mal 37 Jahren.

Cool und unnahbar

An Berg scheiden sich die Geister – selbst jene, die seit Jahren mit ihm zu tun haben: Er gilt als unnahbar. Zumindest auf den ersten Blick. Mitarbeiter aber erzählen, er tue alles für „seine“ Bank und „sein“ Team, habe auch für private Sorgen mal ein Ohr.

Berg gilt als durchsetzungsstark, als jemand mit klaren Visionen und Ideen. Er hat der Sparkasse eine neue Kultur verordnet, in der die Ideen aller Mitarbeiter zählen und auch „von unten nach oben“ neue Impulse möglich sind. In Verhandlungen ist er der knallharte Banker, der alle wichtigen Zahlen im Kopf hat.

Optisch aber hat er die strenge Krawatte schon vor Jahren an den Nagel gehängt, leitet die Bank stattdessen sportlich-leger in Jeans und stets perfekt sitzenden Anzügen. „ Frank Berg ist cool – und undurchschaubar“, berichten langjährige Wegbegleiter über ihn. Und das sagen sie mit größtem Respekt. Denn der Banken-Manager gilt als jemand, der für sein Unternehmen 200 Prozent gibt.

Erfolgreich mit Ecken und Kanten

Der Einsatz zahlt sich aus: Die Ospa wächst, ist erfolgreich wie nie. Als er 2002 die Geschäfte übernahm, hatte die Sparkasse eine Bilanzsumme von knapp über 3,6 Milliarden Euro. Heute liegt diese Marke eine satte Milliarde höher.

Vor allem das lokale Kreditgeschäft hat Berg mehr und mehr ausgebaut: 2,2 Milliarden Kredite hatte die Ospa 2003 an Kunden ausgereicht, 2019 waren es schon knapp drei Milliarden.

Mit der Region wachsen – so die Devise der Bank. Geht es den Unternehmen und Menschen gut, geht es auch der Sparkasse gut. Von den rund 450 000 Einwohnern im Landkreis und der Hansestadt Rostock sind 300 000 Kunden der Sparkasse.

Auf der Anklagebank im Løkkevik-Prozess

Das Geld, das die knapp 650 Mitarbeiter in 42 stationären und zwei mobilen Filialen verdienen, wird zu großen Teilen wieder in der Region investiert – auch in eigene Vorhaben: Berg gilt als Treiber für die Ospa-Pläne in der Rostocker Südstadt. Dort will die Bank eine neue Sport-Arena für die Profi-Teams der Region bauen, zudem ein Parkhaus und ein neues, eigenes Banken-Hochhaus. Über ihre Stiftungen hilft die Bank Sportvereinen, Hilfsinitiativen, der Kultur.

Aber es gibt auch Schattenseiten: So muss sich Berg zusammen mit weiteren Beschuldigten nach wie vor dem Landgericht in Schwerin wegen möglicher Beihilfe zum Subventionsbetrug beim Bau der Yachthafen-Residenz Hohe Düne verantworten.

Zeit für Neues?

Dass Berg nun zum Jahresende die Bank verlassen wird – nach OZ-Informationen geschieht dies auf seinen eigenen Wunsch: Zuletzt hatte er immer wieder angedeutet, noch mal „was anderes“ machen zu wollen. Neue Wege zu gehen – auch beruflich. In einer Mitteilung des Verwaltungsrates heißt es nun, man habe sich gemeinsam entschieden, den Posten des Vorstandschefs der Ospa ab 2021 neu zu besetzen.

Berg selbst ließ nur ausrichten, er konzentriere sich aktuell „voll und ganz auf die Aufgaben als Vorstandsvorsitzender der Ospa“. Und: „In dieser schwierigen Situation ist kein Raum für andere Themen.“ Berg managt aktuell persönlich die Hilfen der Bank für Unternehmen, die durch die Corona-Krise in Bedrängnis geraten sind.

Noch OZ-Informationen sollen externe Berater geeignete Kandidaten für seine Nachfolge suchen. Zu denen wird wohl auch Karsten Pannwitt gehören. Bergs Vorstandskollege hatte gerade erst seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Constien : Den Kurs fortsetzen

Sebastian Constien ( SPD), Landrat des Landkreises Rostock und derzeit Verwaltungsratschef der Ospa, dankte Berg bereits: „Er leistet herausragende Arbeit.“ Für die Zukunft der Ospa in der Ära nach Berg erwarte er, dass alle bei der Sparkasse den erfolgreichen Kurs fortsetzen: „Die Sparkasse ist ein starker Partner in der Region, für die Menschen in der Region.“

Von Andreas Meyer