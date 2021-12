Wegen 2G plus: Zoos in Rostock und Schwerin schließen ihre Tierhäuser

Schwerin/Rostock

Wegen der 2G-plus-Regel für Innenbereiche in Mecklenburg-Vorpommern sperren die Zoos in Schwerin und Rostock ihre Tierhäuser für den Besucherverkehr. Im Zoo Rostock bleibe nur das Darwineum mit 2G plus geöffnet, erklärte eine Sprecherin am Freitag. Zutritt haben dort ausschließlich Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen.

Der Schweriner Zoo teilte mit, die Kontrollen nicht leisten zu können, und schloss alle Tierhäuser. „Die Überprüfung der Zutrittsberechtigungen kann personell nicht umgesetzt werden“, erklärte eine Zoosprecherin am Freitag.

Veranstaltungen und Führungen abgesagt

Auch alle anstehenden Veranstaltungen, Führungen und Feiern wurden abgesagt. Der Grund: „die Vielfalt und Komplexität der verschiedenen individuellen Nachweise zu Impfung, Genesenenstatus oder Negativtests“. Ein Zoospaziergang an der frischen Luft sei aber weiterhin für alle möglich.

