Rostock

Wegen der neuerlichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV) seinen Rahmenterminkalender für das laufende Spieljahr angepasst. Wie der LFV mitteilte, soll der Spielbetrieb in den Verbands- und Landesligen, den Landesklassen und den Landespokalwettbewerben nach derzeitigem Stand am ersten Dezember-Wochenende mit den regulär angesetzten Spieltagen in den jeweiligen Altersbereichen fortgesetzt werden.

Der LFV plant, die im November ausfallenden Spieltage und Pokalrunden noch vor Weihnachten beziehungsweise vor dem ursprünglich geplanten Rückrundenauftakt im Frühjahr 2021 auszutragen. Das Achtelfinale im Landesfußball-Pokal der Männer soll am 19. und 20. Dezember stattfinden, statt wie ursprünglich angesetzt am 14. und 15. November.

Der Spielbetrieb im Land ruht in allen Altersklassen des Amateursports vom 2. bis 30. November. Mecklenburg-Vorpommern lässt lediglich für unter 18-jährige Kinder und Jugendliche Vereinstraining im organisierten Freizeit- und Amateursport zu. Dabei geht es ausschließlich um Training. Voraussetzung ist, dass die örtlichen Infektionslagen dies zulassen. Möglich ist Training im Freien wie auch in Sporthallen.

Von dpa