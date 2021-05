Rostock

Der coronabedingte Unterrichtsausfall in MV könnte dramatische Folgen haben: An manchen Schulen überlegen Eltern offenbar, ganze Klassen das Schuljahr geschlossen wiederholen zu lassen. Das sagte Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, der OZ. „Die Eltern sind extrem verunsichert.“ Schon am Donnerstag (20. Mai) läuft die Frist ab, in der Eltern für ihre Kinder beantragen können, freiwillig von der Versetzung zurückzutreten.

Nach Angaben des Schweriner Bildungsministeriums ist das freiwillige Wiederholen grundsätzlich eine individuelle Entscheidung. Die Eltern müssen für ihr Kind einen Antrag stellen und ein Gespräch mit dem Klassenlehrer führen. Dann entscheide die Schule über jeden Fall individuell. Wie viele Anträge auf Zurückstellung bislang gestellt wurden, konnte das Ministerium am Montag nicht sagen.

Angst vor falscher Entscheidung

Viele Eltern hätten Angst, die falsche Entscheidung für ihr Kind zu treffen, meint Czerwinski. „Sie müssen den Lehrern vertrauen, dass diese einschätzen können, ob das Kind in der Lage sein wird, den Stoff der nächsten Klassenstufe zu lernen und gleichzeitig das im vergangenen Schuljahr Versäumte nachzuholen.“ Das sei aber schwierig, da die Lehrer die Schüler fast das ganze Schuljahr über kaum gesehen hätten. „Sie müssen dann auf die Erfahrung aus dem letzten Jahr zurückgreifen“, so Czerwinski.

Andererseits bedeute Wiederholen, dass das Kind seinen gewohnten Klassenverband und damit sein soziales Umfeld verliere – und das nachdem es im Lockdown ohnehin schon so lange auf seine Freunde verzichten musste, warnt Czerwinski.

Gewonnenes Jahr

Zudem drohe die Gefahr der Stigmatisierung: „Wenn ein Kind wiederholt, ist es eine große Herausforderung für die Lehrer, dem Kind die Überzeugung zu vermitteln, dass es kein Versager ist.“ Es müsse dem Schüler gezeigt werden, dass die Wiederholung einer Klasse kein verlorenes, sondern ein gewonnenes Jahr ist.

Das könnte bei manchen Eltern doppelt schwierig werden: „Mich erreichen Schreiben von verzweifelten Eltern, deren Kinder schon in diesem Schuljahr wiederholt haben und immer noch nicht richtig Laute bilden oder schreiben können“, sagt der Elternratsvorsitzende. Ihnen droht nun, dass sie eine Klasse schon zum dritten Mal besuchen müssen.

2500 Lehrer würden gebraucht

Die Vorsitzende der Linksfraktion in Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, sieht das Zurückstellen zwiespältig: „Das freiwillige Wiederholen der Jahrgangsstufe ist möglich, aber nicht immer hilfreich, da Schülerinnen und Schüler nicht in allen Fächern Defizite aufweisen. Warum sollen alle Fächer ein ganzes Jahr lang noch einmal belegt werden?“

Notwendig sei eine intensive Beratung der Lehrkräfte mit den Eltern. „Man muss genau abwägen, ob eine Wiederholung tatsächlich erforderlich ist. Würde auch nur ein Fünftel aller Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen, dann hätten wir einen zusätzlichen Bedarf von 2500 Lehrkräften, von den Räumlichkeiten ganz zu schweigen“, so Oldenburg. Die Lösung liege nicht in der Wiederholung, sondern in einer Verlängerung des laufenden Schuljahres über die Sommerferien hinaus bis zu den Herbstferien.

Lehrpläne entschlacken

Auch der bildungspolitische Sprecher der Grünen in MV, Christopher Dietrich, meint: „Wiederholen ist nicht das einzige Mittel, um den verpassten Stoff nachzuholen.“ Zudem sollten die Lehrpläne durchforstet und entschlackt und gleichzeitig der fächerübergreifende Unterricht gestärkt werden. „So könnte verhindert werden, dass sich Inhalte in verschiedenen Fächern wiederholen. Stattdessen könnten sie die Fächer ergänzen, das wäre viel effizienter.“

Er könne einerseits verstehen, wenn Eltern komplette Klassen ein Schuljahr wiederholen lassen wollen, so Dietrich. Pauschale Lösungen seien aber schwierig: „Manche Schüler konnten im Lockdown dem Fernunterricht besser folgen als andere, weil sie zu Hause gute technische Voraussetzungen hatten oder die Eltern sie dabei unterstützt haben.“

Auf keinen Fall dürfe das Wiederholen davon abhängig gemacht werden, ob eine Schule das mit ihren Ressourcen leisten könne, sondern ausschließlich von pädagogischen Gesichtspunkten, fordert der Grünen-Politiker. Und: „Wiederholen wegen Corona darf für die Schüler nicht zum Nachteil auf ihrem späteren Bildungsweg werden.“

Pädagogisch nicht zu verantworten

Die Bildungsgewerkschaft GEW MV hält Wiederholen in Corona-Zeiten grundsätzlich für ein probates Mittel: Die Alternative, ein weiteres Schuljahr in Folge alle Schüler und Schülerinnen einfach zu versetzen, wäre aus unserer Sicht pädagogisch nicht verantwortlich“, sagte der Landesvorsitzende Maik Walm.

„Gleichzeitig wird es so sein, dass Schülerinnen und Schüler, ganz gleich ob sie versetzt wurden oder nicht, Unterstützung benötigen.“ Das Land müsse dafür in den Schulen verlässliche Bedingungen schaffen. „Die GEW MV fordert deshalb einen Corona-Faktor in der Stundenzuweisung für das kommende Schuljahr, damit die Kinder und Jugendlichen erfolgreich weiterlernen können“, so Walm.

Von Axel Büssem