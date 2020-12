Der Lockdown hat MV hart getroffen: Der Tourismus musste zwei Lockdowns verkraften. Auch in anderen Branchen gab es Kurzarbeit. Bei vielen bleibt daher wenig Geld für Weihnachtsgeschenke übrig. Das betrifft längst nicht nur Familien aus sozialen Brennpunkten.

Wegen Corona: Kinder in MV bekommen weniger Weihnachtsgeschenke

