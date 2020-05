Wegen Corona: Neuer Termin für Broilers Open Air in Rostock

Rostock

Wegen der Corona-Krise kann das Broiler Open Air nicht wie geplant am 14. August im Rostocker Iga Park stattfinden. Die Band verlegt ihr Konzert um ein Jahr – auf den 27. August. Wie der Veranstalter mitteilt behalten alle ihre Tickets uneingeschränkt ihre Gültigkeit.

Die Band freut sich, dass es neue Termine für ihre Tour gibt: „Es ist eine Menge Blut, Schweiß und Tränen in die Tastaturen getropft, als wir die Karten zu den Broilers Open Airs vor ein paar Monaten in den Vorverkauf gegeben haben. Euch und uns ist gemeinsam, dass wir uns tierisch auf die Shows im Sommer gefreut haben. Wir sind froh, Euch folgendes sagen zu können: Wir holen das alles nach“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Anzeige

Hier gibt es Karten

Karten sind weiterhin bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Tickethotline 0341/98 000 98 oder im Internet unter www.mawi-concert.de erhältlich.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von OZ