Wegen Corona: Städte in MV bangen um Weihnachtsmärkte

Wird das Corona-Jahr 2020 ein Jahr ohne Weihnachtsmärkte im Land? Bisher warten die größeren Städte in MV auf eine Entscheidung der Landesregierung dazu, ob sie ihre Marktplätze im Advent in Weihnachtsdörfer verwandeln und mit Glühweinbuden umstellen dürfen. Hauptproblem sind vor allem die zu erwartenden Menschenmassen.

Laut Regierungssprecher Andreas Timm hätten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und ihre Ressortkollegen vor wenigen Tagen beschlossen, zunächst eine Arbeitsgruppe einzusetzen, „die Konzepte für die Öffnung von Herbst-, Weihnachts- und ähnlichen Märkten erarbeiten soll“. Wie aus hochrangigen Regierungskreisen weiter verlautete, würden die Oberbürgermeister derzeit entschieden dafür kämpfen, trotz Corona eine Erlaubnis für ihre Weihnachtsmärkte vom Land zu bekommen.

Verträge bereits geschlossen

Vielen Städten geht das Verfahren, zunächst eine Arbeitsgruppe einzusetzen, nicht schnell genug. Die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte laufen vor Ort längst auf Hochtouren. „Wir befinden uns in der Phase der Vertragsabschlüsse mit den Schaustellern. Die Verträge enthalten, wie in der Veranstaltungsbranche mittlerweile üblich, eine entsprechende Kündigungsklausel aufgrund höherer Gewalt unter anderem infolge von Pandemien oder Epidemien“, sagt beispielsweise Anke Böschow, Sprecherin in der Stadtverwaltung Stralsund.

Nach wie vor gebe es ihr zufolge drei Optionen: „Einen regulären Weihnachtsmarkt, einen Weihnachtsmarkt mit coronabedingten Einschränkungen oder im schlechtesten Fall eine Absage aufgrund behördlicher Anordnungen.“ Andere Rathäuser vermelden ähnliche Zwischenstände.

Mit der Organisation der Weihnachtsmärkte haben alle größeren Städte im Land externe Gesellschaften beauftragt. In Rostock und Greifswald liegt diese Aufgabe in den Händen der Großmarkt Rostock GmbH. Geschäftsführerin Inga Knospe gibt sich wortkarg, wenn man sie zu möglichen Konzepten für einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen befragt.

„Wir bereiten entsprechende Möglichkeiten vor“, sagt sie. Wie diese konkret aussehen könnten, will Knospe aber nicht preisgeben. Der Rostocker Weihnachtsmarkt ist der größte in Norddeutschland.

Kommt ein Alkoholverbot ?

Nach OZ-Informationen könnten Zugangsbeschränkungen und ein Alkoholverbot denkbar sein, um entsprechende Hygiene- und Abstandsregeln besser einhalten zu können. In der Landeshauptstadt Schwerin werden weitere Überlegungen angestellt: „Vorstellbar ist, dass die Stadt nach den guten Erfahrungen mit der sommerlichen Außengastronomie auch für den Weihnachtsmarkt zusätzliche Flächen zur Verfügung stellt, um Abstände zu vergrößern und zu dichtes Menschengedränge zu vermeiden“, betont Vize-OB Bernd Nottebaum ( CDU).

„Vonseiten der Stadt werden wir jedenfalls alles tun, damit der Weihnachtsmarkt im Dezember in Schwerin als erstes großes Event nach der Corona-Krise stattfinden kann.“

Ausfall wäre wirtschaftliches Desaster

Auch wirtschaftlich wäre ein Ausfall der Weihnachtsmärkte ein Desaster. Rostocks OB Claus Ruhe Madsen (parteilos): „Nicht nur Hotellerie, Busunternehmen und Einzelhandel profitieren vom Weihnachtsmarkt, auch über 150 Zulieferfirmen in und um Rostock sind an der Durchführung des Weihnachtsmarktes beteiligt. Für alle ist es ein Stück Hoffnung, die Saison mit dem Weihnachtsmarkt abschließen zu können.“

Greifswalds OB Stefan Fassbinder (Grüne) spricht im Fall einer Absage von einem „großen Verlust“ in der Vorweihnachtszeit. „Ich hoffe sehr, dass die zu dem Zeitpunkt geltenden Bedingungen einen Weihnachtsmarkt erlauben und wir ihn wie gewohnt genießen können. Wir vermissten ihn sehr, sollte er nicht stattfinden können.“

Von Benjamin Fischer