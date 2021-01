Wegen Corona: Störtebeker-Festspiele stoppen Ticket-Vorverkauf

Ralswiek

Die Störtebeker-Festspiele haben ihren Kartenvorverkauf wegen der unsicheren Perspektiven für den Sommer gestoppt. „Bisher liegen uns keine Informationen von Seiten der Bundesregierung vor, welche eine sichere Planung einer Sommersaison 2021 gewährleisten könnte“, begründete Geschäftsführerin Ruth Hick die Entscheidung. Bislang wurden zwischen 30 000 bis 40 000 Tickets für das Stück „Im Angesicht des Todes“ verkauft beziehungsweise reserviert.

Rückabwicklung ist ein Riesenaufwand

Da man nicht wisse, ob der Lockdown noch im Sommer gelte, sei der weitere Vorverkauf zunächst ausgesetzt worden. „Wir wissen aus dem vergangenen Jahr, was für einen Riesenaufwand die Ticket-Rückabwicklung ist“, so die Störtebeker-Chefin weiter. Damals waren bereits 80 000 Karten verkauft, bevor das Corona bedingte Aus für die großen Open-Air-Produktionen kam. Daraus habe man gelernt. „Wir warten jetzt ab, bis wir Klarheit haben“, so Hick. Alle Buchungen, die bislang vorliegen, haben weiter Bestand.

„Wir brauchen eine Perspektive“

Die Störtebeker-Festspiele dringen darauf, dass den Theatern eine Perspektive eröffnet wird, auf deren Grundlage verlässliche Planungen möglich sind. Unabhängig davon laufen die Vorbereitungen für die Festspiele weiter, die mit etwa 300 000 Besuchern die mit Abstand größte Open-Air-Produktion in MV sind. Das gesamte Team stehe in den Startlöchern, sagte Hick. Die Kostüme seien geschneidert, der Bühnenbildner sei vor Ort gewesen, um das vor einem Jahr errichtete Bühnenbild auf Vordermann zu bringen.

Am Hygienekonzept wird gefeilt

Vor allem aber arbeitet das Team an einem Hygienekonzept, das einen Spielbetrieb auch unter Coronabedingungen ermöglichen soll. Das Konzept sieht unter anderem freie Plätze zwischen den Familien und Gruppen und zeitlich gestaffelte Einlasszeiten vor, wie Hick sagte. Zudem könnten drei Ausgänge geschaffen werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. „Unser großes Plus ist, dass wir unter freiem Himmel spielen.“ Ende Februar trifft sich die Festspielleitung mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Kreises. „Wir hoffen, dass wir dann Klarheit bekommen.“

Von Martina Rathke