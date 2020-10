Der Klinikbetreiber Median spricht von einem Beherbergungsverbot für Reha-Patienten in Mecklenburg-Vorpommern und kritisiert dieses. Er hält es für verfassungswidrig. Davon betroffen seien auch die Patienten in Heiligendamm, die nach einer Corona-Erkrankung im Seebad genesen. Kurios: Laut Gesundheitsministerium gibt es so ein Verbot nicht.