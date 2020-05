Rostock

Restaurants und Cafés haben bereits seit dem Wochenende wieder geöffnet. Ab Montag dürfen dann auch die ersten Urlauber wieder in die Hotels von MV. Zunächst nur Menschen mit Erst- und Zweitwohnsitz in MV, ab 25. Mai dann aber Gäste aus ganz Deutschland. Für Gastronomie wie Hotellerie gibt es zum Start noch die starken Corona-Einschränkungen. Die OZ analysiert, was das für die Ferien an der Ostsee und im Binnenland bedeutet.

Wird der Urlaub in MV jetzt teurer?

Lars Schwarz, Dehoga MV. Quelle: Behm

Lars Schwarz, Chef des Branchenverbandes Dehoga im Nordosten, meint ja. „Die Betriebe haben bereits durch die Corona-Schließungen Verluste gemacht. Sie werden insgesamt nicht umhin kommen, Kosten an die Kunden weiterzugeben, die sie jetzt auch noch durch höhere Hygienestandards haben.“ Zudem würden sie wegen der aktuell geltenden Gäste-Beschränkungen erstmal weiter Einnahmen verlieren, hätten aber beim Personal zumeist den gleichen Aufwand. „Das ist ohne eine Preiserhöhung kaum aufzufangen“, sagt Schwarz.

Wie stark steigen die Preise 2020?

Das ist momentan noch nicht pauschal zu sagen. Im Gaststättenbereich könnte es bei einigen Gerichten um ein bis zwei Euro gehen, die oben drauf geschlagen werden, bei Getränken um Centbeträge. Bei mehreren Besuchen einer Familie wird das dann aber auch schon spürbar.

Bei Hotels und Ferienwohnungen ist der Trend noch nicht ganz klar. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, etwa sagt: „Die Beherbergungsbetriebe sollten, wenn sie es irgendwie können, jetzt nicht an der Preisschraube drehen. Denn auch die Gäste werden ja an ihren Urlaubsorten mit Einschränkungen leben müssen. Das passt nicht zu höheren Zimmerpreisen.“

Wodurch geraten die Hotels und Gaststätten unter Preisdruck?

Zunächst haben sie durch die Schließungen seit Mitte März zwei Monate Geschäft verloren. Obwohl sie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken konnten, fehlt viel Geld, das die Übernachtungen gebracht hätten. Für jedes einzelne mittelgroße Hotel bedeutet das oft schon mehrere hunderttausend Euro Miese, ebenso haben die Restaurants trotz Lieferservice-Angeboten geplante Einnahmen eingebüßt. „Ich habe 200 000 Euro verloren“, sagt zum Beispiel Wolfgang Schewe, Inhaber des Hotels am Meer in Binz auf Rügen.

Wolfgang Schewe Hotelier Binz Quelle: Herold Gerit

Durch die Beschränkung, dass sie zunächst nur 60 Prozent ihres Hauses belegen dürfen, können die Vermieter die Verluste kaum aufholen und müssen meist auf weitere Einnahmen verzichten. „Wir waren ja zu Pfingsten schon nahezu ausgebucht“, sagt Wolfgang Schewe.

Auch wenn sie jetzt weniger Gäste empfangen, fahren die Hotels beim Personal aber Volllast. „Wir brauchen ja unsere Mitarbeiter, damit sich die Gäste wohlfühlen, und auch damit wir die strengeren Hygienevorschriften aufrechterhalten können. Zudem seien Lebensmittel durch die Corona-Krise teurer geworden. Das ist auch ein Problem für die Gaststätten. Durch die Regel, dass sie ihre Tische nur in 1,5 Meter Abstand aufstellen dürfen und um 21 Uhr schließen müssen, verlieren Restaurants und Cafés derzeit auch die Hälfte ihrer Kunden, obwohl auch sie beim Personal wegen der Corona-Vorschriften kaum kürzen können.

Könnte der Urlaub auch günstiger werden, wenn Ort und Zeit stimmen?

Ja. In bestimmten Fällen ist das möglich, meint auch Lars Schwarz. Zum Beispiel gleich ab kommenden Montag (18. Mai), wenn erstmal nur Urlauber aus MV innerhalb des Landes verreisen dürfen. „Dann kann es gut sein, dass einige Häuser Schnäppchen-Angebote machen, da sie ihre Auslastung verbessern wollen, wenn sie denn schon aufmachen“, sagt der Dehoga-Chef.

Auch Hotels, die mit großen Wellnessbereichen werben und diese wegen der Einschränkungen zunächst nicht öffnen können, werden auf keinen Fall Preise erhöhen und vielleicht eher gute Angebotspakete als Entschädigung für die Urlauber schnüren. „Der Gast merkt sofort, wenn der Preis zu überhöht ist und das ist der falsche Weg“, sagt Gino Leonhard, Managing Director von „Private Palace“, die auf Rügen vier große Hotels betreibt. „Wir müssen versuchen, in der Nachsaison interessante und spezielle Angebote zu machen, dann haben wir eine reale Chance, ansatzweise an unser geplantes Jahresergebnis heranzukommen, was aber unwahrscheinlich schwierig werden wird“, sagt er.

Nur 60 Prozent Auslastung: Wer bekommt jetzt kein Zimmer mehr? Wenn der Tourismus in MV ab 18. Mai wieder hochfährt, dürfen zunächst nur 60 Prozent der Hotels und Ferienanlagen belegt werden. Gerade zu Pfingsten (31. Mai bis 2. Juni) waren aber viele Anlagen schon zu 100 Prozent belegt oder fast ausgebucht. Nach welchen Kriterien werden jetzt also wieder Gäste ausgeladen? Das ist sehr schwierig, sagt Lars Schwarz, Präsident des Branchenverbandes Dehoga MV. „Wir raten dazu, nach Eingang der Buchung zu gehen, damit es möglichst gerecht bleibt“, sagt er. Diesem Rat wollen sich viele Häuser anschließen. Allerdings werden manche Betreiber auch Aspekte, wie zum Beispiel „Stammgast“ oder „Dauer des Gesamtaufenthaltes“, berücksichtigen. Rechtfertigen müssen die Besitzer von Ferienwohnungen und Hotels nicht, welchen 60 Prozent der Buchungen sie den Zuschlag geben. „Wir hoffen natürlich, dass die Auslastungszahlen zeitnah erhöht werden können, damit wir – je weiter es auf die Hochsaison zugeht – nicht so vielen Gästen absagen müssen“, so Schwarz.

Hotels und Gaststätten müssen statt 19 Prozent erstmal nur noch 7 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen. Werden Sie von der Einsparung etwas an die Gäste weitergeben?

Nein. „Es hat allerdings schon Anfragen von Gästen gegeben, die genau die Differenz aus dem Zimmerpreis herausrechnen wollten“, sagt Oliver Schmidt, Inhaber des Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop. Er lehnt solche Ansinnen ab, wie viele seiner Kollegen. Denn die Betriebe brauchen die Mittel neben Soforthilfen und Kurzarbeiter-Geld in der Regel, um Verluste aufzufangen und zu überleben.

Sollte Urlaub im Ausland 2020 verboten bleiben, könnte dann der Preisdruck an der Ostsee noch größer werden?

Thomas Heilmann, Kurdirektor der drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf Usedom, geht nach Gesprächen mit vielen Vermietern in „seinen“ Orten nicht davon aus. „Auch bei uns wissen alle, dass man die Schraube nicht überdrehen darf. Auch unsere Gäste haben es wegen Corona wirtschaftlich oft schwer. Da gilt es Maß zu halten“, meint Heilmann. Er hofft aber, dass MV in der Nachsaison im Spätsommer und Herbst profitiert, wenn viele Menschen, die sonst eher ans Mittelmeer fahren würden, sich Richtung Ostsee orientieren. Für den Sommer sind ohnehin viele Quartiere bereits gebucht. Da es durch Corona auch Stornierungen gab, dürfte es aber auch noch Plätze für Kurzentschlossene geben.

Was ist mit den Preisen für Zimmer, die man schon gebucht hat?

Die werden auf keinen Fall im Nachhinein erhöht, versichern Hotels und Apartmentvermieter.

Wird die Kurtaxe jetzt für Urlauber teurer?

Nach einer aktuellen Umfrage des Bäderverbandes MV hat kein Seebad vor, die Preise zu erhöhen – obwohl die Kurbetriebe und Gemeinden durch den Stopp des Reiseverkehrs ebenfalls hohe Verluste gemacht haben. Aber auch hier geht es darum, Gäste nicht zu vergraulen.

Könnten Eintritte in Spaßbädern oder anderen Freizeiteinrichtungen teurer werden?

Das bleibt abzuwarten. Die Spaßbäder dürfen ohnehin frühestens im Juni öffnen und werden dann ihre Lage analysieren. Die Ostseetherme der Kaiserbäder auf Usedom zum Beispiel will nicht erhöhen, auch wenn sie seit März mehrere Hunderttausende Euro an Einnahmen verloren hat. Andere Freizeiteinrichtungen werden in den nächsten Wochen entscheiden, ob sie ihre Preise leicht erhöhen.

Von Alexander Loew