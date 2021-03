Kostenlos bis 16:13 Uhr Landtagswahl in MV: Unter diesen Voraussetzungen ist sie nur per Brief möglich

Eine Verordnung von Innenminister Torsten Renz (CDU) sieht vor: Bei hohen Corona-Zahlen müssen Wahlen in MV anders als gewohnt abgehalten oder sogar verschoben werden. Erleichterungen soll es für kleine Parteien zur Landtagswahl geben.