Der Verkaufsstand in einer Weihnachtspyramide ist geschlossen. Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird am 03.12.2021 komplett geschlossen, nachdem die Corona-Auflagen weiter verschärft wurden. Ursprünglich sollte der Weihnachtsmarkt bis zum 30.12.2021 stattfinden.  Quelle: Bernd Wüstneck/dpa