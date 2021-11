Wegen Corona: Wieder Besuchsverbot ab Mittwoch im Klinikum Karlsburg

Karlsburg

Der Ärztliche Direktor des Klinikums Karlsburg, Prof. Wolfgang erlässt ab Mittwoch, 10. November, vorsorglich neue Besucherregeln, um die Risikopatienten des Hauses noch besser zu schützen. Festgelegt wurde, dass Besuche an den Krankenbetten und auf den Stationen im Klinikum Karlsburg generell wieder untersagt werden, weil ein konkretes Infektionsrisiko mit der Delta-Variante des Coronavirus besteht. Mit dem Besuchsverbot sollen Ansteckungen durch Besucher mit nicht-entdeckten Infektionen verhindert werden.

„Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Die Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt jetzt deutlich über 100, in manchen Landkreisen sogar über 150. Man muss befürchten, dass die Inzidenz in den nächsten Wochen noch weiter ansteigen wird. Herz- und Diabetespatienten sind besonders gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden, wenn sich diese mit dem Coronavirus infizieren“, erklärt Motz. Es sei oberstes Ziel, Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

Videokontakt über Tablet

Laut Motz biete leider bietet auch die 3 G-Regelung, Geimpfte-Genesene-Getestete, keinen Schutz, weil auch Geimpfte wieder erkranken und andere anstecken können. Auch sind Infektionen häufig nicht mit den Schnelltests zu erfassen.

„Uns ist bewusst, dass soziale Kontakte für kranke Menschen sehr wichtig sind. Deshalb können in Absprache mit dem zuständigen Oberarzt Besuche beispielsweise bei wichtigen Therapieentscheidungen und bei Schwerkranken vereinbart werden. Für Patienten mit einem längeren Krankenhaus-Aufenthalt haben wir auch die Möglichkeit eingerichtet, über ein Tablet per Video Kontakt zu Angehörigen aufzunehmen“, erläutert der Ärztliche Direktor.

Das Klinikum Karlsburg beobachte die Pandemielage ständig und wird die Besuchsregelungen an die aktuelle Infektionslage anpassen.

Von Cornelia Meerkatz