Lange Schlangen haben sich am Montagnachmittag vor den Postfilialen in Greifswald und Stralsund gebildet. Grund dafür sind die aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

Einerseits achten die Bürger auf den verordneten Mindestabstand von rund anderthalb Meter, andererseits hat die Deutsche Post die Öffnungszeiten ihrer Filialen in Vorpommern stark beschränkt. So hatte der Shop am Neuen Markt in Stralsund am Montag nur von 14 bis 18 Uhr auf. Zur Öffnung standen die Kunder daher schon quer über den ganzen Parkplatz in der Stralsunder Altstadt.

Postkunden achten auf Mindestabstand

Stau vor der Post: In Stralsund standen am Montag zahlreiche Kunden auf dem Neuen Mark. Quelle: Christian Rödel

Die Warteschlange vor der Post in Stralsund zieht sich quer über den Parkplatz. Quelle: Philipp Benz

Für die Strategie der Post hatten die Stralsunder Postkunden wenig Verständnis. „Ich muss meine Geschäftspost abschicken“, sagt der Stralsunder Goldschmied Marcus Voss. „Daher finde ich es nicht gut, dass die Post am Montag nur nachmittags geöffnet hat.“ Er würde sich in dieser Hinsicht mehr Flexibilität wünschen.

Anstehen musste auch ein weitere Stralsunder Geschäftsmann. „Als Buchhändler habe ich ja faktisch Berufsverbot“, sagt Buchhändler Peter Hoffmann. „An unsere Kunden, die außerhalb Stralsunds leben, muss ich die Bestellungen aber per Post abschicken.“

Der Stralsunder Buchhändler Peter Hoffmann will die Bestellungen seiner Kunden verschicken. Dafür musste er am Montag auf dem Neuen Markt ungewöhnlich lange anstehen. Quelle: Christian Rödel

Schlange auch vor Post in Greifswald

Vor der Greifswalder Postfiliale stehen mehrere Kunden. Quelle: Christopher Gottschalk

In Greifswald zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Dort führte die Schlange über den halben Marktplatz. Eine Frau mit drei Paketen auf dem Arm musste am Eingang der Post umdrehen und sich hinten anstellen – wie so viele andere Postkunden. Der Kundenansturm ebbte im Verlauf des Nachmittages jedoch ab.

„Der Abstand ist eine Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus, aber falls das Virus längere Zeit in der Luft überlebt, wäre dieser Abstand wiederum irrlelevant", sagt Finn Oke Göttsche. Mit zwei Paketen unter dem Arm ging der Student in die Postfiliale, lange warten musste er draußen nach eigenen Angaben nicht.

Hinter ihm steht Ramona Stein, die davon ausgeht, dass die jetzigen Regeln noch längere Zeit bestehen bleiben. Sie nimmt es gelassen. „Ich habe keine Angst davor, mich hier mit dem Virus anzustecken“, sagte sie.

Von Christian Rödel, Christopher Gottschalk und Kay Steinke