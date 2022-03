Greifswald

Das große Eröffnungs- und Premierenwochenende am Theater Vorpommern muss ins Wasser fallen – zumindest teilweise. Am Freitag wird die e Premiere des Schauspiels „Vögel“ von Wajdi Mouawad ausfallen, genauso wie die Operettenvorstellung „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár am Sonntag. Beide Stücke sollten am Greifswalder Haus gezeigt werden. Aber auch Stralsund ist betroffen: Das Ballett „Othello“ von Intendant und Ballettdirektor Ralf Dörnen, die für Samstag angesetzt war, kann nicht stattfinden.

Wie die Sprecherin des Theaters, Helga Haase, erklärte, können bereits gekaufte Eintrittskarten für die Stücke an der Theaterkasse für spätere Vorstellungstermine umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Krankheit zwingt zur Verschiebung

Der Grund für die Absagen hängt direkt mit den deutlich steigenden Coronainfektionen zusammen – aber auch mit der vorsichtigen Politik im Haus. „Unsere Kollegen sind angehalten sich krankzumelden, wenn sie Erkältungsymptome haben“, erklärt Haase. So soll vermieden werden, dass sich noch mehr Kollegen anstecken. Bei der großen Vorstellung der kommenden Saison erklärte Chefdramaturg Oliver Lisewski noch Ende Februar, dass die Schauspieler, Musiker und Tänzer bis dahin von größeren Ausbrüchen verschont blieben.

Nun gefährden die Erkrankungen auch weitere Stücke, die im Laufe der Woche gezeigt werden sollen. Haase erklärte, dass man beim Ballett sowie „und die Seele unbewacht“ erst mal schauen müsse. Allerdings sind nicht alle Stücke betroffen. Die deutsche Premiere von Rand wird am Sonntag in Greifswald stattfinden, genauso wie das Schauspiel „Irreparabel“ und das philharmonische Konzert mit Stücken von unter anderem Bach, Liszt und Schubert.

Auch für die Stücke, die definitiv ausfallen, gibt es bereits neue Termine: Die Premiere von „Vögel“ ist auf den 20. März verschoben und die Operette „Die lustige Witwe“ ist auf den 24. April verschoben.

Von Philipp Schulz