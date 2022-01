Schwerin

Die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld ist 2021 in Mecklenburg-Vorpommern deutlich angestiegen. Etwa ein Sechstel (6725) der 38 502 Anträge war pandemiebedingt, wie aus einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) vom Freitag hervorgeht.

Bundesweit lag der Anteil an Corona-Kinderkrankengeld-Anträgen bei 37 Prozent. Die Zahl der regulären Kinderkrankengeld-Anträge belief sich bei Versicherten der TK in Mecklenburg-Vorpommern 2021 auf 31 777. Damit stieg die Zahl der Anträge nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2020 (21 337 Anträge) wieder an.

Vor der Pandemie, 2019, hatte die Kasse im Bundesland 30 658 Anträge gezählt. Die meisten Corona-Kinderkrankengeld-Anträge im Land wurden im ersten Halbjahr 2021 gestellt.

Im zweiten Halbjahr ging die Zahl der pandemiebedingten Anträge zurück, und es wurde stärker das reguläre Kinderkrankengeld beantragt. Das deckt sich den Angaben zufolge mit Berichten aus den Kinderarztpraxen über vermehrte Virusinfekte in den Sommermonaten.

Eltern können das Corona-Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen, um ihre Kinder zu betreuen, wenn Schulen oder Kitas pandemiebedingt geschlossen sind. Mögliche Gründe sind auch das Aufheben der Präsenzpflicht oder die Empfehlung zuständiger Behörden, Kinder nicht in Kitas, Schulen oder anderen Einrichtungen betreuen zu lassen.

