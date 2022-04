Wegen Ukraine-Krise: Wir brauchen jetzt mehr Flächen für Landwirtschaft

In Deutschland werden Brachflächen, die für Naturschutz reserviert wurden, nicht für den zusätzlichen Anbau von Getreide genutzt. Während in der Ukraine Menschen sterben und von dort Millionen Tonnen an Weizen für die Welt fehlen, räumen wir uns ein Privileg ein, das Hungerkrise und Preisspirale weiter anheizt, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke.