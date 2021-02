Am Landgericht Schwerin hat am Donnerstag der Prozess gegen Peter Olijnyk und Götz-Peter Lohmann begonnen. Den ehemalige Führungskräften der AWO an der Müritz wird besonders schwere Untreue beziehungsweise Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Die beiden Männer widersprachen zum Prozessauftakt der Anklage.