Torgelow

Wildschweine am Straßenrand haben zwischen Pasewalk und Torgelow für einen Auffahrunfall mit vier verletzten Menschen gesorgt. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte am Samstagabend die Wildschweine im Straßengraben entdeckt und so stark abgebremst, dass ein zu dicht hinter ihr fahrender 21-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Er fuhr auf den Wagen der jungen Frau auf. In beiden Autos saßen jeweils zwei Insassen; alle vier Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Von RND/dpa/pat