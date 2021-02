Heringsdorf

In der Nacht zu Montag wurden in Heringsdorf auf der Insel Usedom fünf Fahrzeuge mit landkreisfremdem Nummernschild angegriffen. Wie die Polizei in Anklam auf Nachfrage berichtet, standen die Autos geparkt an der Heringsdorfer Kirche auf einem öffentlichem Parkplatz. Bei einem Fahrzeug wurden zwei Reifen zerstochen, bei drei weiteren Autos wurde jeweils ein Reifen zerstochen und beim fünften Auto im Reifen die Luft abgelassen.

Wie die Polizei erklärt, hatten die Autos Nummernschilder aus anderen Regionen. Die Kennzeichen stammen aus Darmstadt, Bad Doberan, Mecklenburg-Strelitz, Märkischer Kreis und Cuxhaven. Alle Geschädigten gaben an, sich in der Reha-Klinik aufzuhalten. Der Schaden wird bislang mit 1000 Euro angegeben.

Der Parkplatz befindet sich unweit der Heringsdorfer Kirche. Quelle: privat

Bereits im vergangenen Frühjahrslockdown wurden Autos auf der Insel Usedom angegriffen. Auch damals wurden Reifen von Fahrzeugen mit landkreisfremden Nummernschilder angegriffen.

Von Hannes Ewert