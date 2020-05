Zu Beginn der Corona-Pandemie klingelte es hunderte Male am Tag, jetzt schaltet Rostock das Bürgertelefon wegen der gesunkenen Nachfrage am Samstag ab. Viele Städte tun dies ebenfalls. In einem Landkreis bleibt das Interesse aber bestehen. Fragen werden aber weiterhin über Fachämter beantwortet.