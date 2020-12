Weihnachten 2020: Dieses Essen kommt in Deutschland auf den Tisch

Rostock

Traditionell oder experimentierfreudig – Welches Essen an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen auf den Tisch kommt, da gehen die Geschmäcker auseinander. Auf ein Gericht schwören viele: Kartoffelsalat mit Würstchen. Der Klassiker darf am 24. Dezember für 33 Prozent der Deutschen nicht fehlen. Das geht aus einer Umfrage im Rahmen des Statista Global Consumer Survey 2020 hervor. Rund ein Drittel der Befragten gibt an, das Gericht an den Feiertagen zu essen.

Aber auch Geflügel ist beliebt: Ente wollen 27 Prozent auf den Tisch bringen, bei 21 Prozent gibt es Gans. Stundenlang in der Küche stehen – den Aufwand in der Küche wollen sich andere offenbar sparen und greifen deshalb lieber auf Raclette (17 Prozent) und Fondue (12 Prozent) zurück.

Der Liebling an Heiligabend: Kartoffelsalat mit Würstchen Quelle: dpa

Zum Fest gibt es nicht nur Herzhaftes, genascht wird allerdings auch gerne, am liebsten Kekse: Etwa jede oder jeder Zweite gibt an, Weihnachten Vanillekipferl, Spekulatius und Co. zu essen, Lebkuchen folgt mit 45 Prozent und der Schoko-Weihnachtsmann bringt es auf Platz drei mit etwa 40 Prozent.

Essen gehört übrigens zu den beliebtesten Aktivitäten an Heiligabend: Bei einer Umfrage im vergangenen Jahr zählte jeder Dritte ein großes Festmahl zu seinen Lieblingsbeschäftigungen am 24. Dezember. Noch mehr lieben es, Kartoffelsalat, Gans und Co. zuzubereiten: Kochen steht nach Bescherung und Familienbesuch auf Platz 3 der Hitliste.

