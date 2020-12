Rostock

Besuche, Gottesdienste, Schnelltests: Welche Regeln gelten für ein sicheres Weihnachtsfest, was ist erlaubt und was nicht?

Ein Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer darf zusammen feiern?

Von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag darf jeder Haushalt in MV maximal vier Besucher empfangen sowie Kinder unter 15 Jahre ohne Begrenzung. Alle Besucher müssen zum „engsten Familienkreis“ gehören. Dazu zählen Ehe- und Lebenspartner, Geschwister, Eltern und Geschwisterkinder. Die Besucher dürfen wiederum Angehörige ihres Haushalts mitbringen, wenn diese zu ihrem engsten Familienkreis gehören. Dabei darf die gültige Kontaktbeschränkung von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren überschritten werden.

Bei Treffen mit Freunden, die nicht zur Kernfamilie zählen, gilt die Fünf-Personen-/Zwei-Haushalte-Regel aber weiter. Lockerungen für Silvester und Neujahr sind nicht vorgesehen.

Dürfen meine Gäste im Hotel übernachten?

Nein, das ist wegen der gestiegenen Infektionszahlen nicht erlaubt. Besucher müssen privat untergebracht werden. Die Anmietung von Zimmern oder Ferienwohnungen ist nicht gestattet. Diese Regelung gilt vom 23. Dezember bis zum 1. Januar.

Wem droht eine Quarantäne nach Reisen zum Weihnachtsfest?

Wer zu Weihnachten Mitglieder seiner Kernfamilie innerhalb von Deutschland besucht, der muss generell bei der Rückkehr nach MV nicht in Quarantäne. Anders ist es bei Freunden oder entfernteren Verwandten: Wohnen diese in einem Hochrisikogebiet mit einer 7-Tages-Inzidenz über 200, müssen sich Reiserückkehrer für zehn Tage zu Hause isolieren. Nach fünf Tagen gibt es die Option, sich „freizutesten“, also durch einen negativen Corona-Test die Quarantäne zu beenden. Mehr dazu haben wir hier zusammengetragen.

Kann ich meine Angehörigen im Heim besuchen oder zu mir nach Hause holen?

Die Corona-Landesverordnung für Pflegeheime erlaubt, dass Bewohner ihr Heim über die Feiertage verlassen, um Weihnachten im Kreis ihrer Familie zu verbringen. Bei der Rückkehr in die Einrichtung müssen sie allerdings laut Verordnung für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ausnahmen sind möglich, etwa wenn Kontaktpersonen bestätigen, symptomfrei zu sein oder der Besuch in einem Nicht-Risiko-Gebiet stattfand.

Für Besuche in Heimen gelten bereits ab dem 21. Dezember strenge Regeln: Nur noch eine vorher bestimmte Person darf täglich zu Besuch kommen und muss ein negatives Test-Ergebnis vorlegen. Das gilt, wenn landesweit in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner auftraten (Sieben-Tage-Inzidenz), was zurzeit der Fall ist. Sollte die Inzidenz die Schwelle von 100 überschreiten, sind nur noch drei Besuche pro Woche möglich, bei 200 nur noch einer pro Woche. Aktuell (Stand 21.12.) beträgt der Wert in MV 96. Die neuesten Zahlen finden Sie hier.

Wo kann ich mich noch vor Weihnachten testen lassen?

Wer Symptome aufweist und deshalb eine Überweisung vom Arzt oder Gesundheitsamt hat, kann sich kostenlos in einem der öffentlichen Abstrichzentren testen lassen – die es in MV unter anderem in den meisten Krankenhäusern gibt. Bis zum Ergebnis dauert es allerdings etwas. „Die Wartezeiten beträgt ein bis zwei Tage, in Ausnahmefällen auch drei Tage“, heißt es beispielsweise im Abstrichzentrum des Helios Hanseklinikums in Stralsund. Die Uni-Klinik Greifswald teilt mit, die Auswertung dauere „in der Regel“ 24 Stunden.

In vielen Einrichtungen kommt es derzeit landesweit zu langen Warteschlangen, weil sich viele noch vor den Feiertagen testen lassen wollen. Das gilt auch für private Anbieter, wie beispielsweise Centogene in Rostock. Das Unternehmen verspricht für 59 Euro ein Ergebnis nach spätestens 24 Stunden.

Im Internet werden mittlerweile auch Selbsttests angeboten. Die zeigen schon nach 15 Minuten an, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. Allerdings ist die Fehlerquote bei diesen Antigentests höher als bei den genaueren PCR-Tests, die in Laboren ausgewertet werden.

Darf ich Heiligabend und an den Feiertagen in die Kirche gehen?

Ja, grundsätzlich sind Weihnachts-Gottesdienste und -Messen erlaubt, aber natürlich mit Einschränkungen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten, der Mund-Nasen-Schutz getragen und die Dauer verkürzt werden. Das gilt unabhängig davon, ob die Veranstaltung drinnen oder im Freien stattfinden. Gemeinsames Singen ist nur bei Außenveranstaltungen erlaubt, allerdings auch da nur mit Maske.

Allein die evangelische Kirche empfängt nach eigenen Angaben in normalen Jahren 200 000 Besucher bei insgesamt 1300 Christvespern in MV. In Greifswald finden Heiligabend zwei ökumenische Gottesdienste auf dem Marktplatz statt, um 17 und um 18 Uhr.

Von Gerald Kleine Wördemann