Weihnachten in Corona-Zeiten: OZ-Leser befürchten Einsamkeit der Älteren

Rostock/Schwerin

Die Sehnsucht nach Weihnachten ist groß in diesen Tagen. Ebenso die Ungewissheit darüber, wie das Fest trotz weitreichender Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr aussehen wird. Aufgrund der hohen Infektionszahlen wird die für Weihnachten und den Jahreswechsel angekündigte Erweiterung der Kontakte auf 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten wohl nicht zu halten sein.

Es ist eine in Teilen sehr persönliche und emotionale Debatte, die unsere Leser dazu führen. Vielfach fällt das Wort Einsamkeit. Zur Sprache kommen dabei die nach Ansicht der Leser damit einhergehenden Folgen. Hier schwingt Kritik an den Corona-Maßnahmen mit.

„Was ist, wenn es sowieso das letzte Mal ist?“

Friedhelm Otto notiert: „Das Risiko, das letzte Weihnachten mit meiner Großmutter zu verbringen, nehmen wir gerne in Kauf. Ob es nächstes Jahr ein gemeinsames Weihnachtsfest gibt, ist fraglich. Oma ist 99 Jahre alt. Da werden wir jede Möglichkeit nutzen, zusammen zu feiern.“

Traute Schmelzer schreibt: „Ich würde jede Zeit der Welt nutzen, um gemeinsam mit meinen Lieben sein zu können. Meine Tante ist in dieser schlimmen Zeit einsam gestorben. Man durfte sie nicht mehr besuchen wegen Corona. Keiner wusste, was in ihr vorgeht. Meine Familie war sonst fast immer dort im Heim oder hat sie nach Hause geholt. Da spürte man, dass sie glücklich war. Und dann keine Besuchszeit. Nichts mehr. Ja, sie war krank, aber wenn sie nicht einsam gewesen wäre, da bin ich mir sicher, wäre sie bestimmt noch ein bisschen länger unter uns gewesen.“

Und Sandra Boetzkes fragt: „Was ist, wenn es sowieso das letzte Mal ist, dass man zusammen Zeit verbringen kann. Keiner kann genau sagen, wie viel Zeit uns bleibt. Alle versuchen, auf Biegen und Brechen in die Unendlichkeit zu steigen und vergessen, wie zerbrechlich letztendlich der Mensch doch ist. Das Schlimmste ist: Menschen in den Pflegeeinrichtungen wissen nicht, warum keiner kommt. Menschen sterben alleine, weil keiner die Hand halten darf.“

Harter Lockdown vor oder nach dem Weihnachtsfest?

Dazu äußert sich Silvana Stramka. „Was soll es denn nach Weihnachten bringen? Damit bis dahin noch ein paar tausend Menschen sterben müssen?“ Leon Engel ergänzt: „Nach Weihnachten damit zu beginnen, ist Quatsch. Am Ende wird aber ohnehin wieder jedes Bundesland alleine entscheiden – und erneut wird wieder unreflektiert ein Bundesland dem anderen vorwerfen, nicht genug zu machen. Klar, ist ein harter Lockdown kein Allheilmittel. Aber es ist die beste Möglichkeit, die wir aktuell haben. Alternativen müssen dennoch gefunden werden.“

Helga Schulz-Dobberkau hingegen ist der Auffassung: „Lasst die Kinder zu Hause, schützt lieber unsere Wirtschaft. Menschen geraten in Not. Die Kinder können das fehlende Wissen auch später nachholen, aber die Erwachsenen brauchen Rückhalt. Wer bezahlt die Miete, die laufenden Kosten?“ Ähnlich argumentiert Annett Dietzel, findet aber: „Die Schulen sollten auf Online-Unterricht umstellen, so dass die Kinder in eine künstlerische Quarantäne gehen, um die Großeltern Weihnachten zu schützen.“

Frede Rike mit folgendem Meinungsbild: „Meiner Erfahrung nach sind die, die jetzt am lautesten schreien, weil ihnen geraten wird, vor Weihnachten in Quarantäne zu gehen, um ihre Schwiegereltern und Eltern nicht in Gefahr zu bringen, auch die, die in normalen Jahren nicht im Traum daran denken, mit den alten Leuten das Fest der Liebe zu feiern. Oder warum ist auf den Flughäfen vor Weihnachten immer so ein Hochbetrieb?“

Marcel Rostock moniert die Unentschiedenheit seitens der Politik: „Jetzt, wo alle schon geplant haben, alles zu verbieten‍️“, mache wenig Sinn. „Die Akzeptanz dieser Verbote und Einschränkungen sinkt immer mehr.“ Ganz anders denkt da Nancy Baudis. Sie verstehe nicht, so schreibt sie es, was dieses Abwarten bringen solle. „Morgen alles dicht und fertig. Aber dann richtig, bitte! Diese halben Sachen nerven. Ganz oder gar nicht.“

Von Juliane Lange