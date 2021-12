Schwerin

Aus Sorge vor der Omikron-Variante hat Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag (21. Dezember) noch einmal die Corona-Maßnahmen verschärft. Bereits ab Heiligabend greifen nun noch strengere Regeln – vor allem für private Zusammenkünfte. Mit wie vielen Personen darf ich mich nun treffen? Und dürfen wir zusammen in die Kirche – oder gar feiern gehen? Die OZ hat die wichtigsten Informationen hier noch einmal zusammengefasst:

Wie viele Personen dürfen sich über die Feiertage treffen?

Maximal zehn Personen dürfen unter dem Tannenbaum zusammensitzen – vorausgesetzt, alle sind geimpft oder genesen.

Strengere Kontaktbeschränkungen gelten für Ungeimpfte: Sobald auch nur eine Person dabei ist, die noch keinen Immunschutz gegen Corona hat, darf sich ein Hausstand nur noch mit maximal zwei weiteren Personen treffen – selbst wenn alle anderen geimpft sind. Für ungeimpfte Menschen in MV wird es in diesem Jahr dadurch nahezu unmöglich, die Verwandtschaft in den eigenen vier Wänden zu empfangen.

Gibt es Ausnahmen für Kinder?

Ja, Kinder unter 14 Jahren sind von den strengen Kontaktbeschränkungen ausgenommen.

Wie werden die Kontaktbeschränkungen kontrolliert?

Großangelegte Kontrollen der Kontaktbeschränkungen sind zum Fest nicht geplant. „Etwaige Kontrollen obliegen den Ordnungsämtern vor Ort“, heißt es aus Polizei-Kreisen. Doch diese können es nicht leisten, von Haus zu Haus zu gehen, um den Impfstatus zu überprüfen, heißt es etwa aus der Pressestelle der Hansestadt Wismar. „Wir werden stichprobenartig kontrollieren.“ Die Behörden setzen zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Kontrollen in anderen Städten gehandhabt werden, erfahren Sie hier.

Ich möchte Heiligabend zum Gottesdienst in die Kirche. Geht das?

Das ist möglich. Unabhängig der Corona-Warnstufe gilt bei religiösen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 3G-Regel. Zutritt haben also Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem Testnachweis. Zudem besteht Maskenpflicht. Die Kirchengemeinden haben aber die Möglichkeit, weitere Regeln festzulegen.

Feiern nach dem Treffen mit der Familie: Ist das möglich?

Nein, die Clubs und Diskotheken in MV sind bereits geschlossen, Tanzveranstaltungen verboten. Vom 28. Dezember an ist das in ganz Deutschland der Fall. Darauf haben sich Bund und Länder in ihrem Gipfel am Dienstag geeinigt.

Ich möchte Oma und Opa im Pflegeheim besuchen. Was gilt dort?

Bis einschließlich 28. Dezember können täglich bis zu drei Personen einen Bewohner im Pflegeheim besuchen – auch ohne Voranmeldung, allerdings mit vorherigem Test.

Ich mache über die Feiertage Urlaub in MV. Ändert sich durch die strengeren Maßnahmen etwas für mich?

Nein, für den Tourismusbereich ändert sich zunächst nichts. In allen Regionen von MV gilt derzeit bereits 2G plus für Übernachtungen in Hotels oder Ferienwohnungen. Heißt: Neben einer Impfung oder Genesung muss noch ein negatives Testergebnis bei Anreise vorgelegt werden. Dieser muss alle drei Tage aktualisiert werden. Ausnahmen gibt es für Dienstreisen.

Nach Weihnachten kommt Silvester – was gilt dann außerdem?

Um die überlasteten Krankenhäuser nicht noch zusätzlich zu belasten, gilt an Silvester und Neujahr ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot an zentralen Orten. Der Verkauf von Böllern ist verboten. Ausnahmen gibt es für Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen.

