Rostock

Für Norbert Werth kommt Weihnachten ein Klassiker auf die Tafel: geschmorte Ente mit Rotkohl. Am ersten Feiertag lässt er sich von Freunden zum Braten einladen, in den Wochen vor dem Fest tischt er selbst mehrmals das beliebte Weihnachtsessen auf. Wie man es zubereitet, hat sich der Rostocker auch bei seiner Familie abgeschaut. „Früher gab’s bei meinen Eltern Heiligabend Karpfen blau und am ersten Weihnachtsfeiertag Ente.“

Das Rezept seiner Familie nutzt er heute selbst, hat es aber leicht abgewandelt. Das Wichtigste seien gute Zutaten, erklärt Norbert Werth. „Ich besorg’ mir die Ente auf einem Bauernhof, nicht im Supermarkt.“ Den küchenfertigen Vogel salzt er außen und innen. „Dann kommt die Füllung, auf die kommt es an.“ Werth füllt die Ente mit Boskop-Äpfeln. Im Gegensatz zu seinen Eltern gibt er noch Rosinen und Charlotten, die er zuvor klein geschnitten hat, dazu. „Als Gewürz verwende ich, wie es meine Mutter schon gemacht hat, Thymian, und zwar reichlich.“ Beifuß, auf den andere schwören, streut er nicht auf den Braten.

Anzeige

Die gewürzte und gefüllte Ente kommt zusammen mit Möhren und Sellerie in den Bräter. Quelle: privat

Anschließend kommt die Ente mit einigen Stücken Möhre und Sellerie sowie einem Schluck Wasser und noch etwas Thymian in einen Bräter. Mit geschlossenem Deckel schiebt Norbert Werth den Bräter in den Ofen, bei 150 Grad Celsius Ober-/ Unterhitze. „Die Ente bleibt in etwa so viele Stunden drin, wie sie in Kilo schwer ist“, erklärt der Hobbykoch. Die letzte halbe Stunde gart der Braten ohne Deckel. „Dann dreh ich die Hitze noch mal hoch, so wird die Ente knusprig.“

Auch bei der Beilage liebt es Werth traditionell: Er kocht Rotkohl – frisch, nicht aus dem Glas. Den Kohlkopf schneidet er in Streifen und gibt ihn in den Kochtopf. Dort warten schon Zwiebelstückchen, die Werth in Entenschmalz angebraten hat. Mit etwas Wasser angießen, eine Prise Salz, Lorbeerblatt und Nelken sowie klein geschnittene Äpfel dazu – damit darf der Kohl kochen. Auf Rotwein, Zucker und Zimt verzichtet Werth, dafür gibt er seine Geheimzutat dazu: ein Glas Schwarze-Johannisbeere-Gelee. „Für die Süße.“

Den Rotkohl bereitet Norbert Werth frisch zu. Quelle: privat

Für die nötige Säure, eine schöne Farbe und ein ausgewogenes Aroma sorgen ein paar Spritzer Essigessenz. Werth schmeckt ab, dann wird der Kohl auf kleiner Flamme geschmort. Die Garzeit richtet sich nach der Menge. Erwartet Werth viele Gäste zum Essen, kocht er zwei bis drei Kohlköpfe. „Das dauert dann um die drei Stunden.“ Oft bereitet Werth den Kohl schon am Morgen zu, wenn er ihn abends servieren möchte. Frei nach Wilhelm Buschs Witwe Bolte, die für (Sauer-)Kohl „besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt“.

Als Sättigungsbeilage serviert Norbert Werth Salzkartoffeln. Keine Knödel? Der Rostocker lacht. „Nee. Das ist doch nicht typisch für Mecklenburg-Vorpommern.“ Und Weihnachten soll es schließlich allen schmecken.

Von Antje Bernstein