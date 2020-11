Kostenlos bis 18:27 Uhr Ran an die Weihnachtsbäume: Forstbaumschule in Schwerin startet mit größtem Baumverkauf in MV

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat am Donnerstag in der landeseigenen Forstbaumschule in Gädebehn bei Schwerin die Weihnachtsbaumsaison eröffnet. Jedes Jahr werden dort bis zu 26.000 Bäume verkauft.