Klein, groß, ausladend oder doch lieber schlank? Sicher ist: Für jeden Geschmack lässt sich der passende Weihnachtsbaum finden. Die Nordmanntanne ist nach wie vor der Verkaufsschlager bei uns im Land. Aber auch wer eine Fichte, Küsten-Tanne oder gar eine Kiefer zum Fest möchte, wird nicht leer ausgehen.

Die ersten Verkaufsstände haben bereits geöffnet. Also: Ran an die Tannen! Wir zeigen Ihnen auf unserer interaktiven Karte, wo Sie in Ihrer Nähe an einen hübschen Baum zum Schmücken rankommen.

Wo können Sie Weihnachtsbäume selber schlagen?

Bad Kleinen, Forstamt Grevesmühlen, Alter Schulweg 1, 23996 Bad Kleinen, 19.12., 9 bis 16 Uhr

Bahlenhüschen, Forstamt Friedrichsmoor, Zum Forsthof 2, 18089 Bahlenhüschen, 12.12. + 13.12., 10 bis 16 Uhr

Blankenhagen, Forstamt Billenhagen, Billenhagen 3, 18182 Blankenhagen, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Blumenholz, Forstamt Neustrelitz, 17237 Blumenholz OT Carlshof, 11.12. bis 23.12. (außer Sonntag), 8 bis 15 Uhr

Botelsdorf, Forstamt Grevesmühlen, Botelsdorfer Damm 1a, 19205 Botelsdorf, 12.12., 9 bis 16 Uhr

Breege, Forstamt Rügen, Forsthaus Gelm, 18556 Breege, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Dobbin/Linstow, Forstamt Nossentiner Heide, Bornkrug 12, 18292 Dobbin/Linstow, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Dreschwitz ( Rügen), Forstbetrieb Gerwin, Mölln, 18573 Dreschvitz, 4.12. bis 23.12., Mo.-So. 9 bis 16 Uhr

Finkenthal, Forstamt Dargun, Dorfstraße 69, 17179 Finkenthal, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Fünfseen, Forstamt Wredenhagen, Satow Hütte, Damwildgatter, 17213 Fünfseen, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Grabow, Forstamt, Plantage Beckentin, an der Straße von Grabow nach Lenzen, Höhe Autobahnbrücke A 14, 19.12., 10 bis 15 Uhr

Gülitz, Forstamt Dargun, Gülitz, Nr. 1o, gegenüber der Försterei, 19.12., 9 bis 14 Uhr

Hinrichshagen, Forstamt Stavenhagen, 17192 Hinrichshagen OT Levenstorf, 13.12., 10 bis 15 Uhr

Hohenkirchen, Erdbeerhof Glantz, Am Gutshof 14, 23968 Hohenkirchen OT Hohen Wieschendorf, 4.12. bis 23.12, täglich 9 bis 17 Uhr

Jamel, Forstamt Friedrichsmoor, Forststraße 14, 19079 Jamel, 12.12. + 13.12., 19.12. + 20.12., 10 bis 16 Uhr

Kobande, Baumschule Gädebehn, Kölpiner Kamp, 19089 Kobande, 9.12. bis 16.12., 10 bis 15 Uhr

Lüssow, Stralsunder Obstgut Eggert, Am Obstgut 2, 18442 Lüssow, bis 23.12., 9 bis 16 Uhr

Marlow, Ostseetanne, Rostocker Straße 5, 18337 Marlow OT Alt Steinhorst, 6.12., 13.12., 20.12., 10 Uhr bis es dunkel wird

Neu Rähse, Forstamt Neubrandenburg, Forsthaus 2, 17039 Neu Rähse, 12.12. + 13.12., 9 bis 16 Uhr

Papenhagen, Forstamt Poggendorf, Sievertshagen 50a, 18510 Papenhagen, 12.12., 8.30 bis 15 Uhr

Priepert, Forstamt Mirow, Försterei 1, 17255 Priepert, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Putbus, Rügener Weihnachtsbaum, Binzer Straße (Ortsausgang Richtung Binz), 18581 Putbus, bis 23.12., 9 bis 16 Uhr

Putbus, Rügener Weihnachtsbaum, Güstelitz Nr. 13, 18581 Putbus, bis 23.12., 9 bis 16 Uhr

Rappin, Knyphausen´sche Forstverwaltung Pansevitz, Am Park 6, 18528 Rappin OT Kartzitz, ab Mitte Dezember, weitere Infos auf Anfrage: 03838 / 31 33 14

Remplin, Forstamt Stavenhagen, Alt Panstorf, 17139 Remplin, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Süderholz, Forstamt Poggendorf, Grimmener Straße 16, 18516 Süderholz OT Poggendorf, 7.12. bis 22.12. , Mo.-Fr. 8.30 bis 15 Uhr, 12.12., 8.30 bis 15 Uhr

Wo können Sie Weihnachtsbäume kaufen?

Anklam, Forstbetrieb Gerwin, Silostraße 2 (Famila Markt), 17389 Anklam, 4.12. bis 23.12., Mo.-Sa. 8 bis 20 Uhr

Bad Doberan, Forstamt, Neue Reihe 46, 18209 Bad Doberan, 5.12., 10 bis 15 Uhr

Bad Doberan, Einkaufszentrum, Am Handelspark, 18209 Bad Doberan, bis 23.12., Öffnungszeiten unbekannt

Bahlenhüschen, Forstamt Friedrichsmoor, Zum Forsthof 2, 18089 Bahlenhüschen, 12.12. + 13.12., 10 bis 16 Uhr

Bargeshagen, Ostseetanne, Hauptstraße 22, 18211 Admannshagen-Bargeshagen, bis 22.12., täglich 10 bis 18 Uhr

Bergen, Forstbetrieb Gerwin, Nonnenseestraße/City Farm, 18528 Bergen ( Rügen), bis 23.12., 9 Uhr bis es dunkel wird

Bergen, Forstbetrieb Gerwin, Friedensstraße 24 (Netto), 18528 Bergen, 4.12. bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr

Blankenhagen, Forstamt Billenhagen, Billenhagen 3, 18182 Blankenhagen, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Blumenholz, Forstamt Neustrelitz, 17237 Blumenholz OT Carlshof, 11.12. bis 23.12. (außer Sonntag), 8 bis 15 Uhr

Boiensdorf, Salzhafftannen, Zum Breitling, 23974 Boiensdorf OT Stove, 1.12. bis 22.12., Mo.-Mi. 9 bis 16 Uhr, Do.-So. 9 bis 17 Uhr

Bossow, Forstamt Sandhof, Am Forsthof 3, 18292 Bossow, 12.12., 9 bis 16 Uhr

Dobbin/Linstow, Forstamt Nossentiner Heide, Bornkrug 12, 18292 Dobbin/Linstow, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Dorf Mecklenburg, Salzhafftannen, Akazienstraße 1, 23972 Dorf Mecklenburg OT Karow, 7.12. bis 22.12., Mo.-So. 10 bis 17 Uhr

Dümmer, Forstamt Radelübbe, Forstweg 13, 19073 Dümmer, 18.12., 13 bis 16 Uhr, 19.12., 9 bis 12 Uhr

Dümmer, Jugendwaldheim, Hauptstraße 60, 19073 Dümmer, ab 10.12., während der Geschäftszeiten

Feldberger Seelandschaft, Forstamt Lüttenhagen, Forsthof 1, 17258 Feldb. Seenlandschaft, 8.12., 10 bis 18 Uhr, 9.12., 10 bis 16 Uhr, 10.12., 10 bis 18 Uhr, 11.12., 10 bis 16 Uhr, 12.12., 10 bis 13 Uhr

Finkenthal, Forstamt Dargun, Dorfstraße 69, 17179 Finkenthal, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Friedrichsthal, Forstamt Radelübbe, Heimweg, Jagdschloss, 19057 Friedrichsthal, 12.12., 9 bis 13 Uhr

Fuhlendorf, Forstamt Schuenhagen, Jägerwiese, 18356 Fuhlendorf (Ortsausgang in Richtung Hermannshagen-Heide), 5.12., 9 bis 15 Uhr

Gallin, Forstamt Sandhof, Lange Straße 32, 19386 Gallin, 12.12., 9 bis 16 Uhr

Gostorf, Plantage Steffen Behl, an der B 105 zwischen Gostorf und Börzow, bis 23.12., 0 bis 16 Uhr

Grabow, Forstamt, Goethe-Straße 1a, 19300 Grabow, 5.12., 10 bis 15 Uhr

Greifswald, Forstamt Jägerhof, Hainstraße 5, 17493 Greifswald-Eldena, 9.12. bis 11.12., 9 bis 15.30 Uhr, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Greifswald, Ostseetanne, Elisenpark, Anklamer Landstraße 1, 17491 Greifswald, bis 22.12. , Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Greifswald, Gärtnerei Perner, Loitzer Landstraße 8, 17489 Greifswald, 5.12. bis 24.12., Mo.-Fr. 8 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 16 Uhr, So. 9 bis 12 Uhr

Greifswald/ Neuenkirchen, Forstbetrieb Gerwin, Marktflecken 2 ( Möbel Albers), 17498 Neuenkirchen, 4.12. bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr

Grevesmühlen, Gartenbau Wiencke, Dorfstraße 43, 23936 Grevesmühlen, 4.12. bis 24.12., Mo.-Sa. 9 bis 18 Uhr, Heiligabend 9 bis 14 Uhr

Grevesmühlen, Erdbeerhof Glantz, Schweriner Landstraße 15 (Parkplatz Piraten Action Open Air-Theater), 23936 Grevesmühlen, bis 24.12., 9 bis 17 Uhr

Grevesmühlen, Gärtnerei Mundt, Klützer Straße 1, 23936 Grevesmühlen, bis 23.12., Mo.-Fr. 8 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 16 Uhr

Grimmen, Stoltenhäger Tannenhof, Hohenwarther Straße 1, 18507 Grimmen, bis 23.12., Mo.-So. 8 bis 16 Uhr

Gülitz, Forstamt Dargun, Gülitz, Nr. 1o, gegenüber der Försterei, 19.12., 9 bis 14 Uhr

Güstrow, Forstamt, Gleviner Burg 1, 18273 Güstrow, 12.12., 9 bis 14 Uhr, 14.12. bis 18.12., 9 bis 15 Uhr, Hinweis: zusätzlicher Verkauf von Schmuckreisig

Heiligenhagen, Imkerei Freiheit, Büdnerreihe 22, 18238 Satow OT Heiligenhagen, bis 23.12., Mi. 13 bis 16 Uhr, Sa. + So. 10 bis 16 Uhr

Hinrichshagen, Forstamt Stavenhagen, 17192 Hinrichshagen OT Levenstorf, 13.12., 10 bis 15 Uhr

Hohenkirchen, Erdbeerhof Glantz, Am Gutshof 14, 23968 Hohenkirchen OT Hohen Wieschendorf, 4.12. bis 23.12, täglich 9 bis 17 Uhr

Höltingsdorf, Forstamt Bad Doberan, Dorfstraße 1, 23992 Höltingsdorf, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Hundorf, Tannenhof Meißer, Holunderweg 4, 19069 Hundorf, OT Seehof, 12.12. bis 23.12., Mo.-So. 10 bis 17 Uhr

Jamel, Forstamt Friedrichsmoor, Forststraße 14, 19079 Jamel, 12.12. + 13.12., 19.12. + 20.12., 10 bis 16 Uhr

Jasnitz, Forstamt, Lange Straße 21, 19230 Jasnitz, 14.12. bis 23.12., Mo.-Fr. 9 bis 15.30 Uhr

Jatznik, Samendarre Jatznik, Rothemühler Chaussee 1a, 17309 Jatznik, 7.12. bis 23.12., 9 bis 16 Uhr

Kaliß, Forstamt, Karl-Marx-Straße 20, 19294 Kaliß, 12.12., 8 bis 14 Uhr, 14.12. bis 17.12., 10 bis 15 Uhr

Kobande, Baumschule Gädebehn, Kölpiner Kamp, 19089 Kobande, 9.12. bis 16.12., 10 bis 15 Uhr

Kröpelin, Forstamt Bad Doberan, Hundehäger Weg, Forstsiedlung Hundehagen, 18236 Kröpelin, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Kühlungsborn, Baumarkt Kartaschewski, Hanne-Nüte-Weg 1f, 18225 Kühlungsborn, bis 23.12., Öffnungszeiten unbekannt

Kühlungsborn, Aral Tankstelle, Doberaner Straße, Gewerbegebiet Fulgengrund 1, 18225 Kühlungsborn, 28.11. bis 24.12., 6 bis 17 Uhr

Laage, Salzhafftannen, Schwaaner Straße, 18299 Laage OT Weitendorf, 7.12. bis 22.12., Mo.-So. 10 bis 17 Uhr

Lambrechtshagen, Werderaner Tannenhof, Ostsee-Park-Straße 3, 18069 Lambrechtshagen, bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr, So. 9 bis 18 Uhr

Langendorf, Schauer & Lindner, Am Langendorfer Berg 1 (vor dem Ostsee-Center), 18442 Langendorf, bis 24.12., Mo.-So. 9 bis 20 Uhr, Heiligabend 9 bis 14 Uhr

Langen Brütz, Bauernhof Schaffrin, Kleefelder Straße 23, 19067 Langen Brütz, ab 1.12., Mo.-So. 10 bis 17 Uhr

Löcknitz, Forstamt Rothemühl, Försterweg 15, 17321 Löcknitz, 7.12. bis 18.12., 8 bis 16 Uhr

Lüssow, Stralsunder Obstgut Eggert, Am Obstgut 2, 18442 Lüssow, bis 23.12., 9 bis 16 Uhr

Marihn, Ostseetanne, Rosenallee 1, 17217 Marihn, bis 22.12., täglich 10 bis 18 Uhr

Mirow, Forstamt, Rudolf-Breitscheid-Straße 26, 17252 Mirow, 9.12. bis 22.12., 14 bis 16 Uhr

Neubrandenburg, Ostseetanne, Am Weberglockenmarkt, bis 22.12. , Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Neubrandenburg, Werderaner Tannenhof, Mirabellenstraße 2 (Bethanien Center), 17033 Neubrandenburg, bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr, So. 9 bis 18 Uhr

Neubrandenburg, Werderaner Tannenhof, Demminer Straße 49 ( Lidl), 17034 Neubrandenburg, bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr, So. 9 bis 18 Uhr

Neu Rähse, Forstamt Neubrandenburg, Forsthaus 2, 17039 Neu Rähse, 12.12. + 13.12., 9 bis 16 Uhr

Papendorf, Gustaafs, Landgut 9, 18059 Papendorf OT Groß Stove, bis 23.12., Mo.-So. 10 bis 17.30 Uhr

Radelübbe, Forstamt, Bakendorfer Weg 7, 19230 Radelübbe, 12.12., 9 bis 12 Uhr

Remplin, Forstamt Stavenhagen, Alt Panstorf, 17139 Remplin, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Retschow, Forstamt Bad Doberan, Grüner Winkel 1, 18211 Retschow OT Fulgenkoppel, 12.12., 10 bis 15 Uhr

Ribnitz-Damgarten, Ostseetanne, Marktplatz, Lange Strasse Ecke Gänsestraße, 18311 Ribnitz-Damgarten, bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Ribnitz-Damgarten, Gartenbau Klose, Richtenberger Str. 38, 18311 Ribnitz-Damgarten, bis 23.12., Mo.-Fr. 9 bis 17.30 Uhr, Sa. 8 bis 13 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Tessiner Straße 98, 18055 Rostock, bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Mühlenwiese Toitenwinkel, 19146 Rostock, bis 22.12., täglich 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Güstrower Straße 9 (Hammer Markt), 18109 Rostock, bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Am Kabutzenhof (Stadthafen), 18057 Rostock, bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Stadthafen/Warnowufer, 18055 Rostock, bis 22.12., täglich 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Bertolt-Brecht-Straße 23 ( Edeka), 18106 Rostock, bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Nobelstraße 55 (Südstadt-Center), 18059 Rostock, bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Rostock, Ostseetanne, Barnstorfer Ring (Zoo), 18059 Rostock, 28.11. bis 22.12., täglich 10 bis 18 Uhr

Rostock, Grönfingers Gartenfachmarkt, Alt Bartelsdorfer Str. 18, 18146 Rostock, bis 24.12., Mo.-Sa. 9 bis 19 Uhr, Heiligabend 9 bis 13 Uhr

Rostock, Ikea, Messestraße 25, 18069 Rostock, bis 23.12., Mo.-Sa. 10 bis 18 Uhr

Rostock/ Hinrichshagen, Stadtforstamt, Am Jägeracker 19 (Alte Forstbaumschule), 18146 Rostock, 4.12. bis 22.12., Mo.-Sa. 9 bis 16 Uhr

Rothemühl, Forstamt, Dorfstraße 1a, 17379 Rothemühl, 7.12. bis 18.12., 8 bis 16 Uhr

Rövershagen, Ostseetanne, Karls Erlebnis-Dorf, Purkshof 2, 18182 Rövershagen, bis 22.12., täglich 10 bis 18 Uhr

Sanitz, Baumschule Obstblüte, Waldweg 9, 18190 Sanitz, bis 23.12., Mo.-Fr. 9 bis 17 Uhr, 5.12. + 12.12. + 19+12. 9 bis 14 Uhr

Sassnitz, Hagebaumarkt, Gewerbepark 9, 18546 Sassnitz, bis 24.12., Mo.-Fr. 8 bis 20 Uhr, Sa. 8 bis 18 Uhr

Schildfeld, Forstamt, Forsthof 1, 19260 Schildfeld, 5.12., 8 bis 12 Uhr, 8.12. bis 11.12., 8 bis 16 Uhr, 12.12. + 13.12., 8 bis 17 Uhr, 14.12. bis 18.12., 8 bis 16 Uhr, 19.12., 8 bis 12 Uhr, Hinweis: Hofladen ist geöffnet

Schlowe, Forstamt Sandhof, Uhlenhorst 14, 19406 Schlowe, 12.12., 9 bis 16 Uhr

Schuenhagen, Forstamt, Am Kronenwald 1, 18469 Schuenhagen, 14.12. bis 20.12., 9 bis 15 Uhr

Schwerin, Werderaner Tannenhof, Grabenstraße 1 (Sieben Seen Center), 19061 Schwerin, bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr, So. 9 bis 18 Uhr

Schwerin, Werderaner Tannenhof, Crivitzer Chaussee 16 ( Lidl), 19061 Schwerin, bis 23.12., Mo.-Sa. 9 bis 20 Uhr, So. 9 bis 18 Uhr

Schwerin, Bauernhof Schaffrin, Lindenstraße/Schelfkirche, 19055 Schwerin, ab 6.12., Mo.-So. 10 bis 17 Uhr

Seebad Bansin, Inselgärtnerei Kühn, Alt Sallenthin 16, 17429 Seebad Bansin, bis 24.12., Mo.-Sa. 10 bis 17 Uhr

Semlow, Forstamt Schuenhagen, Revierförsterei Camitz, 18334 Semlow, 10.12. bis 23.12., 8 bis 16 Uhr, 24.12., 8 bis 12 Uhr

Stralsund, Schauer & Lindner, Greifswalder Chaussee 61 (Strelapark), 18439 Stralsund, bis 24.12., Mo.-Sa. 9 bis 18 Uhr, Heiligabend 9 bis 14 Uhr

Süderholz, Forstamt Poggendorf, Grimmener Straße 16, 18516 Süderholz OT Poggendorf, 7.12. bis 22.12. , Mo.-Fr. 8.30 bis 15 Uhr, 12.12., 8.30 bis 15 Uhr

Torgelow, Forstamt, Anklamer Straße 10, 17358 Torgelow, 7.12. bis 23.12., 8.30 bis 15.30 Uhr

Ückeritz, Forstamt Neu Pudagla, Neu Pudagla 1, 17459 Seeabd Ückeritz, 9.12. bis 23.12., Mo.-Fr. 13 bis 16 Uhr, 12.12. + 13.12., 9 bis 15 Uhr

Wismar, Salzhafftannen, Karpendiek 3 (Real-Markt), 23970 Wismar OT Kritzow, 7.12. bis 22.12., Mo.-Sa. 10 bis 17 Uhr

Wismar, Winnmann Tannenbaumverkauf, Schweriner Straße 25, 23970 Wismar, bis 23.12., Mo.-So. 9 bis 16 Uhr

Woitendorf, Forstamt Radelübbe, Kranichwiesen 4, 19217 Woitendorf, 12.12., 9 bis 15 Uhr

Hinweis der Redaktion: Es fehlt ein Verkaufsstand? Oder Sie kennen noch einen Ort zum Selberschlagen? Ein Datum oder eine Uhrzeit ist falsch? Geben Sie uns gerne einen kurzen Hinweis an online@ostsee-zeitung.de.

Von Maria Baumgärtel