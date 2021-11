Greifswald/Schönberg

Müssen Firmen in MV auch in diesem Jahr auf richtige Weihnachtsfeiern verzichten? Die Hoffnungen auf ein gemütliches Beisammensein mit Glühwein schwinden aufgrund täglich steigender Corona-Infektionszahlen. Einige große Unternehmen haben ihre Feiern deshalb bereits komplett abgesagt – die Sparkasse Vorpommern mit Sitz in Greifswald beispielsweise. „Wir nehmen die Lage sehr ernst, der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden ist unser wichtigstes Anliegen“, begründet Pressesprecher Gerald Bahr diese Entscheidung.

Weihnachtsmarkt statt Feier?

Beim Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ebenfalls klar: Eine herkömmliche Weihnachtsfeier wird es auch hier in diesem Jahr nicht geben. Ein Angebot für die Angestellten ist dennoch geplant: „Wir wollen die Feier nach draußen verlegen und einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände veranstalten“, berichtet Firmensprecher Sven Wittfot.

Für mehrere Stunden solle es dann für die Mitarbeitenden möglich sein, sich eine Bratwurst oder einen heißen Kakao dort abzuholen – möglichst zeitversetzt, damit nicht alle Schichten aufeinandertreffen. „Ob der Markt dann aber auch tatsächlich stattfinden darf, das bleibt noch abzuwarten.“

RKI warnt vor größeren Veranstaltungen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte zuletzt geimpfte wie ungeimpfte Menschen aufgerufen, alle nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren. Zudem riet es „dringend dazu, größere Veranstaltungen und enge Kontaktsituationen wie zum Beispiel Tanzveranstaltungen zu meiden“.

Aussagen wie diese hätten dazu geführt, dass viele Unternehmen und auch Privatpersonen lieber auf ihre Weihnachtsfeiern verzichten, sagt Lars Schwarz, Dehoga-Chef in MV. Für die Gastronomie bedeute das: täglich neue Absagen. „Die Lage ist hochdramatisch“, sagt er.

Gastronomie bangt um Jahresendgeschäft

Während die Branche vor knapp einem Monat dem zweiten Corona-Winter noch optimistisch gegenüberstand, steigt nun die Sorge: Geht das Jahresendgeschäft auch in diesem Jahr verloren? In der Stralsunder Brasserie werden aktuell auch täglich Weihnachtsfeiern abgesagt. „Die Menschen sind entweder vorsichtig oder aber es sind einfach nicht alle Personen geimpft“, berichtet eine Mitarbeiterin. Schon jetzt seien erhebliche Einbußen absehbar.

„Das drückt natürlich auf die Stimmung, ähnlich wie die immer weiter steigenden Zahlen“, erklärt die Mitarbeiterin weiter. In der Brasserie hoffe man, dass es nicht noch einmal zu Schließungen kommt – gerechnet aber werde mit dem Schlimmsten. Im vergangenen Jahr fielen Restaurantbesuche in MV ab Anfang November flach. Erst Pfingsten konnte die Branche wieder öffnen. Monatelange Umsatzausfälle, Kurzarbeit und sich neu orientierende Fachkräfte waren die Folge.

Doch selbst wenn es nicht zur erneuten Schließung kommt: „Für uns wird es sich dennoch wie ein Lockdown anfühlen“, ist sich Dehoga-Chef Schwarz sicher. Unfassbar sei dabei für ihn, wie es nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr überhaupt so weit kommen konnte: „Wie kann man so versagen als Politik?“

