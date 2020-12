Schwerin

Die Verunsicherung nicht nur bei den rund 235 000 Mitgliedern der Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreise im Nordosten ist groß: Denn die Durchführung der Gottesdienste an den Festtagen wird angesichts der an Dynamik gewinnenden Corona-Pandemie fraglich. Doch Sebastian Kühl, Pressesprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, gibt Entwarnung: „Die Weihnachtsgottesdienste sind in MV unter Einhaltung bestimmter Regeln möglich.“

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen in den 380 Kirchengemeinden im Nordosten auf Hochtouren. Dabei wurden auch Hygiene-Konzepte entwickelt. Aufgrund der unterschiedlichsten örtlichen Begebenheiten und der Begrenzung der Teilnehmerzahlen sei es nötig, sich in der Heimatgemeinde konkret zu informieren, so Kühl.

Anzeige

Die Landesregierung hat indes die Auflagen für Zusammenkünfte der verschiedensten Glaubensgemeinschaften in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Kapellen und in ähnlichen Räumlichkeiten sowie unter freiem Himmel neu gefasst.

Mund-Nase-Bedeckung auch am Platz tragen

Konkret gilt demnach bei Zusammenkünften in Räumlichkeiten:Es muss ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept existieren, das auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde vorzulegen ist. Dazu gehört auch ein Konzept zur Verringerung der sogenannten Aerosol-Belastung, also der Vermeidung der Verbreitung feinster Luftpartikel. Der Gemeindegesang ist untersagt!

Der Mindestabstand muss 1,5 Meter zwischen den Personen betragen, ausgenommen sind hier Angehörige eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. Die Anwesenden sind auf einer Teilnehmerliste zu erfassen und haben auch am Platz eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Letztere müssen dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können. Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, sind von der Zusammenkunft auszuschließen.

Lesen Sie auch: Greifswalder Professorin: Warum wir in der Krise zum Anschwärzen neigen

Einzelhandel in MV seit Mittwoch geschlossen: Für diese Geschäfte gibt es Ausnahmen

Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern sind in Innenräumen nur zulässig, wenn zusätzlich die Besucherströme gelenkt werden, zum Beispiel durch ein Einlasskartensystem. Zudem sind diese Veranstaltungen zeitlich zu verkürzen. Die Kollekte ist nur am Ein- bzw. Auslass gestattet. Die Räume werden vor und nach jeder Veranstaltung gelüftet.

Maskenpflicht auch bei größeren Zusammenkünften im Freien

Besondere Auflagen gelten für Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern im Außenbereich:

Die Besucherströme werden gelenkt und jeder Teilnehmer sucht einen festen Platz auf. Während der Zusammenkunft erfolgt keine Bewegung. Auch hier ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Es besteht eine Maskenpflichtwährend der gesamten Veranstaltung. Das Singen erfolgt ebenfalls nur mit Maske. Ist das Erstellen einer Anwesenheitsliste nicht möglich, wird auf den Gemeindegesang verzichtet.

Von Volker Penne