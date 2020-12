Stralsund

Die Kirchen in Deutschland stehen unter großem Druck, wegen der Corona-Pandemie auf Weihnachtsgottesdienste zu verzichten. Im Bereich der Nordkirche sind dadurch zuletzt immer mehr Veranstaltungen abgesagt worden.

Regional sieht es in den 13 Kirchenkreisen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern jedoch sehr unterschiedlich aus. Während in Schleswig-Holstein in einigen Kreisen bis zu 90 Prozent aller Präsenz-Gottesdienste abgesagt wurden, finden in MV mit etwa zwei Dritteln noch recht viele statt. Doch auch die kirchlichen Angebote im Land zum Leben bröckeln.

Absagen auf Rügen und Usedom

In Bergen auf Rügen wurde der große Stadiongottesdienst abgeblasen, auf Usedom verzichten Kirchgemeinden wegen zu hoher Infektionszahlen kurzfristig auf Krippenspiel und Co. In den Hansestädten hingegen sieht das Bild ganz anders aus.

So soll in Greifswald weiterhin eine Christvesper mit bis zu 500 Gläubigen auf dem Marktplatz durchgezogen werden und in Stralsund werden – wenn auch nur unter strengen Auflagen – die drei großen Stadtkirchen ihre Tore öffnen. Dabei hatte sich am Sund an Pfingsten ein Gottesdienst zu einem „Superspreading Event“ entwickelt. Damals wurden mehrere Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, mehrere hundert Hansestädter mussten in Quarantäne.

Sind Gottesdienste tickende Zeitbomben ?

Daher rät Ingo Klempien, Chefarzt für Hygiene am Stralsunder Helios-Klinikum, zu einem Verzicht. „Momentan sind Gottesdienste keine gute Idee, sondern eine tickende Zeitbombe“, sagt er. „Mit Blick auf Weihnachten wird mir Angst und Bange. Ich kann keinem empfehlen, in eine Kirche zu gehen. In den sakralen Bauten steht die Luft, Durchzug ist kaum möglich. Ein Infizierter reicht aus, damit eine Großveranstaltung zu einem Superspreading Event wird.“

„Es ist für viele wichtig, an einem Gottesdienst teilzunehmen.“ Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Quelle: dpa

Landeschefin Schwesig hofft auf Schutzkonzepte

Dennoch ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gegen ein Verbot der Präsenz-Gottesdienste. „ Weihnachten ist das wichtigste Fest für Christen. Es ist für viele wichtig, an einem Gottesdienst teilzunehmen, weil es den Menschen Halt gibt“, äußerte sie gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Wir haben gesagt, dass wir aus dem Frühjahr lernen wollen“, sagt Schwesig weiterhin. Dabei verwies sie auf die Schutzkonzepte, die die Kirchgemeinden landesweit nach dem ersten Lockdown entwickelt hätten. Dazu zählt eine strenge Limitierung der Sitzplätze, ein Ticketsystem für die Nachverfolgung, regelmäßiges Lüften und der Verzicht auf Chorgesang.

Stralsunder Marienkirche reduziert Besucherzahl

An einem strikten Konzept orientiert sich Pastor Christoph Lehnert für die Gottesdienste in der Stralsunder Marienkirche. Diese wurde an Pfingsten 2020 zu einem Infektionsherd. Aus der damaligen Lage hätte man jedoch gelernt. „Das Gesundheitsamt hat unser Hygienekonzept abgenommen“, sagt Lehnert. Damit sei die Marienkirche ein sicherer Ort.

„Zahlreiche Menschen wünschen sich gerade an Heiligabend Gottesdienste als Ort des Trostes.“ Bischof Tilman Jeremias Quelle: Nordkirche

Die Teilnehmerzahl wurde von möglichen 1000 auf 250 runtergeschraubt. Am Heiligen Abend würden vier Gottesdienste angeboten. Etliche der Kostenlos-Tickets wurden noch nicht abgeholt, lediglich der 17 Uhr Termin ist nahezu vergriffen. „Trotz der Routine sind wir in der Gemeine etwas aufgeregt wegen der Bedingungen“, sagt er. „Wir wissen nicht, was kommt, sind aber hoffnungsvoll. Keiner braucht Angst haben, in die Kirche zu gehen“, so Lehnert.

Wie Bischof Jeremias die Lage beurteilt

So sieht es auch Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche. „Zahlreiche Menschen wünschen sich gerade an Heiligabend Gottesdienste als Ort des Trostes, als Quelle neuer Kraft, auch als Erinnerung an schöne Kindheitstage und gemeinsames Familienerlebnis“, erklärt er. „Auf der anderen Seite wollen wir als Kirche alles dafür tun, das bedrohliche Infektionsgeschehen beherrschbar zu halten.“

Nach der Verfassung seiner Kirche würden Kirchengemeinderäte und Pastoren vor Ort über das Stattfinden der Gottesdienste entscheiden. „Die Kirchengemeinden machen es sich nicht leicht, sondern fällen auf Basis ausführlicher Informationen mit großem Verantwortungsbewusstsein eine Entscheidung“, sagt er und verweist darauf, dass viele Möglichkeiten erarbeitet wurden, Gottesdienste mal anders zu erleben – und zwar digital. „Als angeleitete kleine Andacht zu Hause, als Fernseh- oder Radiogottesdienst“, sagt er.

„Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich auf den Weihnachtsgottesdienst verzichten.“ Ann Christin von Allwörden (CDU) Quelle: Stefan Sauer

CDU-Politikerin von Allwörden verzichtet auf Gottesdienst

Auf einen Online-Gottesdienst will sich in diesem Jahr auch Ann Christin von Allwörden ( CDU) beschränken. „Für mich wird es das erste Weihnachtsfest ohne Gang in die Kirche sein“, sagt die Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion für Sicherheitspolitik, Informationsfreiheit und Kulturpolitik. „Es gibt nur wenige Plätze in den Kirchen. Da überlasse ich anderen den Vortritt.“

Doch auch in Anbetracht der steigenden Infektionszahlen sieht sie die Präsenz-Gottesdienste kritisch. „Ich würde es richtig finden, die Gottesdienste in diesem Jahr abzusagen“, sagt sie. „Wenn es wieder Fälle bei einer Veranstaltung gibt, ist das schlecht für die Kirche.“ Dennoch könne sie jeden verstehen, der in dieser schweren Zeit Halt bei der Kirche sucht.

Von Kay Steinke und Frank Pubantz