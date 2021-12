Weihnachtsmarkt Greifswald hat längst nicht mehr alle Tassen im Schrank

Greifswald

Sie sind der heimliche Star der Adventszeit. Viele werden es wohl nicht zugeben, doch die meisten erwarten sie gespannt. Sie sind ja schon ein wenig kitschig. Aber eben auch eine nette Erinnerung an schöne Abende. Auf jeden Fall verbreiten sie weihnachtliche Stimmung.

Die große Frage ist: Welche Farbe haben sie wohl in diesem Jahr? Kann man sie heimlich mitnehmen, damit das Sammlerherz glücklich ist? Wo sind sie eigentlich, wenn keine Adventszeit ist? Und: Schmeckt aus ihnen überhaupt etwas anderes als Glühwein und Glögg? Eins steht fest: Die Tassen vom Greifswalder Weihnachtsmarkt sind ein beliebter Kassenschlager, ohne dass sie so richtig einer sind.

Tassen sind schon lange vor dem Weihnachtsmarkt das Thema

Die Reise der Tassen beginnt früh. Wenn alle an das aktuelle Weihnachtsfest denken, Geschenkideen sammeln, sich auf das Fest freuen, muss die Großmarkt Rostock GmbH schon vorplanen. Das Unternehmen organisiert Weihnachtsmärkte – unter anderem auch den in Greifswald.

Etwa ein Jahr vor dem Weihnachtsmarkt geht die Anfrage an alle Schausteller raus, wie viele Tassen benötigt werden. Seit 2012 ist die Zahl für Greifswald wie in Stein gemeißelt: 5000 Stück. Nur 2021 waren es weniger. Weil coronabedingt noch so viele Tassen aus dem Vorjahr da waren, wurden nur 2500 geordert. Das soll noch ein Problem werden.

Wer entscheidet über die Farbe?

Weiter mit den Tassen geht es, wenn eigentlich niemand an Winter, Schnee und Glühwein denken will. Während draußen die Frühblüher verwelken, Ostern vor der Tür steht und die ersten Sonnenstrahlen genügend Wärme für eine Übergangsjacke spenden, muss sich jemand eine Erinnerung in den Kalender schreiben: „Tassen bestellen“. Wenn sie nämlich nicht rechtzeitig bestellt werden, kommen sie auch nicht rechtzeitig an.

Doch halt! Wer sagt eigentlich, was für eine Tasse da bestellt wird? Entscheidet der Oberbürgermeister mit der Macht seines Amtes, welche Farbe die Tassen bekommen? Oder muss die Bürgerschaft einen Beschluss treffen, der vorher in einem Ausschuss beraten wird?

Nein. Seit einigen Jahren kümmert sich die Pressestelle der Stadt Greifswald um die richtige Farbe. In den sozialen Medien, also auf Facebook und Instagram wird dazu ein kleines Quiz gemacht. Hier kann fleißig geraten und abgestimmt werden. Das aktuelle Mintgrün kommt wohl besonders gut an. Es gibt auch eine Liste von Wunschfarben, die sich besonders oft gewünscht worden sind und wohl sehr wahrscheinlich in den kommenden Jahren die dominierende Farbe auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt wird. Die Liste (ohne Wertung und Anspruch auf Vollständigkeit): Lila, Gold, Dunkelgrün und Schwarz.

Keine Tassen mehr da

Kurz vor dem Weihnachtsmarkt werden die Tassen dann geliefert. Die Stadt verkauft die Tassen dann ohne Gewinn an die Händler. Gelagert werden müssen die wenigsten Tassen, denn: Sobald der Weihnachtsmarkt eröffnet ist, beginnt auch die Jagd. Scheinbar gibt es genug Tassenjäger und Erinnerungssammler, die ein Stück Weihnachtsmarkt zu Hause haben wollen. Mehr als gedacht.

Auf Nachfrage erklären einige der Glühweinverkäufer, dass sie keine Tassen mehr haben, die für 2021 geliefert wurden. Zum Glück gibt es noch die kräftigen gelben Tassen aus dem Vorjahr. Wegen der Pandemie gab es im vergangenen Jahr keinen Weihnachtsmarkt – entsprechend viele Tassen blieben übrig. Und falls auch diese Vorräte noch zur Neige gehen sollten, haben die Händler ein buntes Lager an älteren Tassen – vielleicht auch zur Freude der Sammler. In diesem Jahr wurde bereits eine Tasse von 2008 auf dem Weihnachtsmarkt gesichtet.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das aktuelle Motiv gibt es übrigens schon seit 2006. Drei Jahre zuvor wurde die heute bekannte Form eingeführt. Damit sind bereits 15 verschiedene Tassen entstanden, alle in verschiedenen Farben. Dass es noch so viele Tassen aus den vergangenen Jahren gibt, entspricht übrigens auch dem Nachhaltigkeitsgedanken – was noch gut ist, kann ja noch genutzt werden. Der Glühwein schmeckt auf jeden Fall in allen Farben.

Wie viele Tassen haben Sie im Schrank? Schreiben Sie uns eine E-Mail mit der Anzahl der Greifswalder Weihnachtstassen, die sie zu Hause haben und warum Sie diese sammeln an greifswald@ostsee-zeitung.de. Wir freuen uns über die Zusendungen.

Von Philipp Schulz