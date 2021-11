Bislang gilt für den größten Weihnachtsmarkt in Norddeutschland die 2G-Regelung. Wer an den Buden in Rostock einkaufen oder mit Karussells fahren möchte, muss geimpft oder genesen sein. Das könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern. Denkbar ist auch ein drastischer Schritt.