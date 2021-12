Rostock

Je länger die Corona-Pandemie andauert, desto größer werden die wirtschaftlichen Ängste vieler Familien. Das Geld wird knapp und Weihnachten steht vor der Tür. Bitter, wenn Eltern ihr Kind Heiligabend nicht so beschenken können, wie sie es gern möchten.

Damit unterm Tannenbaum nicht die Tränchen kullern und aus der Bescherung trotz aller Nöte ein Freudenfest wird, sollen Unternehmer aus Rostock und der Region Wichtel spielen und Kindern Weihnachtswünsche erfüllen.

Weihnachten ohne Geschenke für die Jüngsten? Das geht nicht, finden Matthias und Katja Potschwadek. Sie sind Eltern eines vierjährigen Sohnes und mögen sich nicht ausmalen, wie es wäre, wenn der Lütte am 24. Dezember nichts bekommen könnte. Dabei erlebt das Paar selbst, was Corona für das Budget bedeutet. „Wir sind beide in der Veranstaltungsbranche tätig, da sind viele Aufträge weggebrochen“, sagt Katja Potschwadek. Sie verzaubert als Frau Feenstaub Kinder bei Geburtstagsfeiern und Hochzeiten. Ihr Mann ist Chef der Agentur HaiEnd-Event. Darüber hinaus ist er im Vorstand der Wirtschaftlichen Vereinigung Bentwisch und die bringt eine Aktion auf den Weg, die Rostock zum Himmelpfort Mecklenburgs macht.

Das müssen Sie für ein Geschenk tun

So funktioniert’s: In der Freiluft-Lounge Frost Dock, die am Rand des Rostocker Weihnachtsmarktes vor dem Hotel Raddison steht, bekommen Kinder vorgefertigte Karten. Darauf können sie oder ihre Eltern Namen, Kontaktdaten und den Weihnachtswunsch notieren – samt Begründung, warum es gerade dieses Geschenk sein soll. „Da kommen bestimmt anrührende Geschichten zusammen“, ist Mattias Potschwadek überzeugt. Mit Glück gehen die Gönnern zu Herzen. „Vielleicht gibt es einen Chef, der sich als Kind selbst eine Rennbahn gewünscht, sie aber nie bekommen hat und nun einem anderen Kind den Traum erfüllen möchte“, gibt Katja Potschwadek ein Beispiel.

Kuscheltier oder Konsole, Brettspiel oder Buch – auf den Wunschzettel darf, was gefällt. Aber: „Je bescheidener der Wunsch, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand findet, der ihn erfüllt“, so Matthias Potschwadek. Jeder Wunschzettel flattert in den Briefkasten, den die Deutsche Post zur Verfügung gestellt hat und der nun am Eingang vom Frost Dock steht. Um ihn zu erreichen, sei weder Corona-Test noch Armband nötig, sagt Potschwadek. Der Ausschank gehöre nicht zum Weihnachtsmarkt, die 2G-plus-Regel gelte daher hier nicht.

Abgegebene Wünsche werden tagesaktuell auf den Social-Media-Kanälen wwww.facebook.com/Haiend.Event und www.instagram.com/haiendevent anonym gepostet. Firmen, die einen Wunsch erfüllen möchten, melden sich per Mail an weihnachtsmann@haiend-event.de, bekommen den Wunschzettel zugeschickt und können dann wiederum die Eltern kontaktieren, um abzusprechen, ob der Wunsch mit einem Präsent oder Gutschein erfüllt wird.

Was passiert, wenn bei einem Zettel niemand zugreift? Geht das Kind dann leer aus? „Wünsche wie Weltfrieden werden wir leider nicht realisieren können, aber mit Glück findet sich im Gespräch mit Eltern ein zweiter Wunsch, der machbar ist“, sagt Matthias Potschwadek. Die Wirtschaft sei aufgeschlossen, viele Betriebe hätte sich schon als Wichtel angeboten.

Schöne Bescherung für Kinder, Eltern und Schenker

Wünsche können bis zum 19. Dezember im Briefkasten eingeworfen werden. Die große Bescherung soll es vier Tage später geben: „Am 23. Dezember können die Eltern die Geschenke im Frost Dock abholen, damit diese pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegen“, erklärt Potschwadek.

Die Aktion soll ein Geschenk für alle sein – Kinder, Eltern und Präsentesponsoren. „Wir möchten, dass die Menschen wieder zueinanderfinden und die Magie der Weihnacht auch in diesen Zeiten für Kinder bewahren. Und uns Erwachsene lenkt es vielleicht kurz von dem Wahnsinn ab, der unseren Alltag seit zwei Jahren bestimmt.“

Von Antje Bernstein