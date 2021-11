Rostock

Alle Jahre, pardon Tage, wieder stehen Menschen am Einlass an, um auf den Rostocker Weihnachtsmarkt zu kommen. Erinnert ein bisschen an Monopoly: Sich ohne grünes Armband an einer Glühwein-Bude erwischen lassen und es heißt „Geh zurück auf Los”.

Apropos Monopoly. Das gibts auch in der Christmas-Edition. Spieler schieben Rentier- oder Gänsebraten-Figuren übers Brett. Wer auf dem Scrooge-Feld landet, muss blechen. Mit Glück fischt man aus Santas Geschenksack eine „Du kommst aus dem Gefängnis frei”-Karte. Die werden Sie auf dem Weihnachtsmarkt hoffentlich nicht brauchen. Aber vielleicht unnützes Wissen zum Zeitvertreib?

Bittesehr: Vorläufer des Weihnachtsmarkts waren im 13. Jahrhundert die Gelegenheit, sich mit Fleisch einzudecken. Und wo wir beim Essen sind: In Schweden kommt der Vogel nicht in die sondern aus der Röhre. Die Skandinavier schauen Heiligabend „Donald Duck“-Filme im TV. In Süddeutschland ist das Christbaumloben beliebt: Dem Nachbarn Komplimente für seine Tanne machen und prompt gibts Schnaps.

Jetzt können Sie beim Small Talk glänzen, wenn Sie das nächste Mal anstehen. Und lassen Sie sich die Stimmung nicht trüben, auch wenn Corona den Spielverderber gibt.

Von Antje Bernstein