Die Hoffnung vieler Menschen in Deutschland auf ein baldiges Ende des Teil-Lockdowns wird sich angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen wohl zerschlagen. Nach Abstimmungen zwischen den Ländern zeichnete sich am Montag vielmehr eine Verlängerung der Schließungen in Gastronomie, Kultur- und Freizeitbereich ab. Im Gespräch waren zudem schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen.

Weihnachten aber soll es Sonderregeln geben. Die OZ hat in einer online Umfrage ihre Leser gefragt, ob sie Weihnachten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr anders feiern werden als geplant.

Mehrheit ändert Weihnachtspläne wegen Corona nicht

Bislang haben insgesamt 243 Menschen an der Umfrage teilgenommen. Die Mehrheit davon sagte allerdings, dass sie ihre Pläne aufgrund der aktuellen Situation nicht ändern würden. Sie stimmten mit fast zwei Drittel Mehrheit (64,6 Prozent) für „Nein, ich mache alles wie immer.“

Nur 26,7 Prozent aller Teilnehmer erklärten, dass sie für Corona umdisponiert haben und Weihnachten nun anders verbringen als ursprünglich geplant. Fast jeder Zehnte (8,6 Prozent) dagegen hat dies noch nicht entschieden und ist sich noch unsicher.

