Weil Rostock Geld braucht: Geht die Stadt an die Börse?

Die Hansestadt braucht Geld. Sehr viel Geld. Wie viel genau – das können selbst die Finanzer im Rathaus und in den städtischen Unternehmen bislang nur schätzen. Aber die Liste der Ausgaben in den kommenden Jahren wird lang. Und dabei stehen Wunschvorhaben wie die Bundesgartenschau, die neue Eis- und Schwimmhalle, das neue Volkstheater und Co. noch gar nicht auf diesem Plan. Nein, die Hansestadt muss in die Infrastruktur investieren – und dabei sollen Kranken- und Pensionskassen, Banken und auch solvente Bürger helfen. Denn hinter den Kulissen denken führende Stadtlenker darüber nach, eine kommunale Anleihe herauszugeben – eine Rostock-Schuldverschreibung.

Lange Laufzeit, große Sicherheit

Anleihen werden an den Finanzmärkten seit weit mehr als 100 Jahren gehandelt. Die bekannteste Form dieser Schuldverschreibungen ist die sogenannte Staatsanleihe: Mittels dieser festverzinslichen Wertpapiere finanziert beispielsweise der Bund große Teile seiner Ausgaben. Auch einzelne Bundesländer geben regelmäßig Anleihen heraus. Der Gläubiger – in der Regel sind das Banken, Rentenkassen oder auch Investmentfirmen – leiht dem Herausgabe der Anleihe eine bestimmte Summe Geld zu einem vorher festgelegten Zinssatz und für einen bestimmten, in der Regel sehr langen Zeitraum.

Der Bund hat etwa jüngst Anleihen mit einer Laufzeit bis 2050 herausgegeben. Zinsen bekommen die Anleger dafür nicht, dafür ist ihr Geld aber absolut sicher. Der Staat garantiert, dass er seine Schulden zu 100 Prozent zurückzahlt. Denn der deutsche Staat kann nicht pleite gehen – auch Bundesländer, Landkreise und Kommunen nicht. Sie haben eine hohe Kreditwürdigkeit, weil sie im Krisenfall mit ihren Steuereinnahmen haften. Genau diese Kreditwürdigkeit wollen nun städtische Geschäftsführer nutzen, um sich viel Geld zu geringen Kosten von Anlegern zu holen. Bis zu 600 Millionen Euro seien so kein Problem, heißt es.

Idee aus den Unternehmen

Die Idee, Rostock-Anleihen an die Kapitalmärkte zu bringen, stammt aus den Chefetagen der städtischen Unternehmen. Offen reden wollen die Verantwortlichen darüber nicht. Das Thema gilt als heikel, Finanzmarktprodukte sind in Verruf geraten. Offen ist auch, ob die Stadt selbst die Anleihen herausgeben sollte – oder die städtische Beteiligungsholding RVV. Denn ihre Töchter sind es, die das viele Geld benötigen: Die Rostocker Straßenbahn AG etwa braucht 120 Millionen Euro für neue Straßenbahnen und plant zudem einen nicht minder teuren Ausbau des Straßenbahnnetzes.

Die Stadtwerke AG muss in erneuerbare Energien investieren, plant konkret einen Warmwasserspeicher in Marienehe und sucht nach einem Standort für ein Erdwärme-Kraftwerk. Auch für diese Vorhaben dürften die Gesamtkosten in den dreistelligen Millionenbereich gehen. Und dann wäre da noch der Wasserversorger Nordwasser, der in seine Netze, in den Hochwasserschutz und auch in Alternativen zur bisher einzigen Trinkwasserquelle der Stadt, der Warnow, investieren muss.

Der Hafen plant seit Jahren seine Erweiterung, will Liegeplätze sanieren, neue Kreuzfahrtterminals bauen und die Hafenbecken vertiefen. Auch dort geht es summa summarum um weit mehr als 100 Millionen Euro. Und die Stadt selbst hat sich gerade verpflichtet, zehn Kilometer neue Radwege pro Jahr zu bauen. Zudem will Rostock mehr Geld denn je für die Sanierung von Straßen, Wegen und Brücken ausgeben.

OB ist offen für die Idee

Ja, die Hürden für die Herausgabe von Anleihen sind in Deutschland hoch. Viele rechtliche Fragen sind noch zu klären. Und auch, wie Firmen und Rathaus dafür Sorge tragen, in 30 Jahren auch ihre Schulden begleichen zu können, ist noch völlig offen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will die Anleihe-Idee aber prüfen lassen: „Wir werden alle Möglichkeiten prüfen und halten alles für überlegenswert, was zur Wirtschaftlichkeit der Hansestadt beiträgt – so lange es für sinnvolle Investitionen und nicht zum Konsum verwendet wird“, sagt Madsen. „Größeren Finanzbedarf sehen wir bei Großprojekten wie Infrastruktur, Hafen sowie bei der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung.“

CDU und Grüne: Anleihe habe „Charme“

Auch die CDU will über Anleihen reden: „Dieser Vorschlag hat unter kaufmännischen Gesichtspunkten durchaus seinen Charme“, sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-UFR-Bürgerschaftsfraktion, Helmut Schmidt. Die CDU sei für „innovative Finanzierungswege“ offen. Europaweit müssten die Banken für Guthaben bereits Strafzinsen an die Europäische Zentralbank zahlen. Das treffe zunehmend auch private Sparer. „Das erzwingt eine neue Denkweise. Kommunale Bonität in Verbindung mit kommunalen Gesellschaften ergibt die Möglichkeit, in diesem Konstrukt tatsächlich Kommunen Gelder zur Verfügung zu stellen“, so Schmidt. Heißt: Rostock könnte als Anlageobjekt für viele Geldgeber interessant sein.

Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Grünen in der Hansestadt, arbeitet selbst als Banker. Und er sagt: „Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Für Institutionen, die sich mit sicheren Anleihen eindecken müssen, wie Rentenversicherung und andere Versicherungen, ist es sicher eine Möglichkeit.“ Zunächst müsse aber geklärt werden, ob auch Rostock auf 30 Jahre sich wirklich Geld für null Prozent Zinsen leihen könne. „Kurzfristig haben wir keine Probleme, an Geld zu kommen. Banken sind sehr gern bereit, Kommunen zu finanzieren.“

