Wein aus MV:  Gut Rattey investiert Millionen für neue Qualitätsweine

Rattey

Früher als geplant haben die Weinanbauer von Rattey (Mecklenburgische Seenplatte) in diesem Jahr ihre Ernte eingefahren. Innerhalb von zwei Wochen ernteten sie Trauben für rund 22 000 Liter Wein. Dies sei das zweitbeste Ergebnis nach dem Rekordjahr 2018, sagt der Leiter des Weingutes Stefan Schmidt. Ein Ergebnis, das zunächst so nicht erwartbar gewesen sei, ergänzt er. „Wir mussten mit der Ernte in diesem Jahr früher beginnen, weil regnerisches und kühles Wetter Ende August Pilzbefall und Fäulnis im weißen Phoenix und Solaris begünstigt hatte.“ Die Lese sei nicht nur mit guten Erträgen, sondern auch mit hohen Zuckergehalten belohnt worden. Beim Solaris betrug er 95 Grad Oechsle.

Massenrebsorte Phoenix anfällig für Fäulnis

Die Weinanbauer wollen künftig auf mehr Vielfalt und Qualität setzen, auch weil sich die Massenrebsorte Phoenix als anfällig für Fäulnis erwiesen habe, so Schmidt. Der Versuchsanbau und die ersten Ernten von Sorten wie Donauriesling oder Blütenmuskateller stimmen die Winzer vom Weingut Rattey zuversichtlich. Der durchschnittliche Zuckergehalt der diesjährigen Gesamternte gehe mit 73 Grad Oechsle weit über die niedrigsten Grenzen eines Qualitätsweines hinaus. Zum Vergleich: Für den Landwein sind eigentlich Zuckerwerte von 50 Grad Oechsle notwendig. „Wir arbeiten konsequent daran, dass wir auch in der Verarbeitungstechnologie in Regionen vorstoßen, wo die Sommeliers sagen, dass ist ein Wein aus Mecklenburg, der passt auf die Karten von den besten Weinhäusern“, so Schmidt.

Drei Millionen Euro Investitionen

Das zur Inselmühle Usedom gehörende Unternehmen investiert bis 2022 rund drei Millionen Euro in neue Ernte- und Keltertechnik. Derzeit entsteht ein Weinkeller mit einem Lagervolumen von 220 000 Liter. Neben den Traubenweinen aus Rattey wollen die Winzer dort auch hochwertige Fruchtweine beispielsweise aus Kirschen oder Äpfeln produzieren. Das Obst baut die dem Immobilienunternehmer Horant Elgeti gehörende Inselmühle auf der Insel Usedom auf 100 Hektar Fläche an. Das Ziel: Nicht nur Anbau, sondern auch Verarbeitung sollen in MV erfolgen und damit die Wertschöpfung erhöhen.

Das Weinjahr verlief für viele Winzer in Europa schwierig – nicht nur im von der Flutkatastrophe gebeutelten Ahrtal. „Während die französischen oder süddeutschen Kollegen nach sehr frühem Austrieb von starken Spätfrösten Anfang April hart getroffen wurden, blieben in Rattey weitestgehend Schäden an den Reben aus“, so der Weingut-Leiter. Hierzulande habe die lange kühle Periode den Austrieb der Rebstöcke dermaßen verzögert, dass es keine Ausfälle gegeben habe. Mit der Folge, dass die Mecklenburger bei den Ertragsmengen andere Anbaugebiete im Osten übertrumpfen. „Die Sachsen rechnen mit einem durchschnittlichen Ertrag von 35 Hektoliter pro Hektar. Wir haben einen Ertrag von 42 bis 45 Hektoliter pro Hektar erzielt“, so Schmidt.

Anbaufläche soll auf 30 Hektar wachsen

Die Anbaufläche in Rattey wächst von Jahr zu Jahr. Geerntet wird bislang nur auf fünf Hektar. Im vergangenen Jahr pflanzten die Weinanbauer auf sieben weiteren Hektar Rebstöcke, in diesem Jahr auf acht Hektar. Im kommenden Jahr soll die Anbaufläche um weitere zehn Hektar wachsen. „Dann verfügen wir über 30 Hektar und gehören damit zu den zehn größten Weingütern in Ostdeutschland“, sagt Schmidt. Mit der Anbaufläche wächst auch die Zahl der Mitarbeiter. „Wir müssen 85 000 Rebstöcke erziehen, 100 000 schneiden.“ Mit drei Leuten sei das nicht mehr zu schaffen gewesen, die Mitarbeiterzahl sei von drei auf sechs gestiegen. Weiteres Wachstum sei notwendig.

Wein soll Alleinstellungsmerkmal für MV werden

Was die Weinanbauer ärgert: Der Ratteyer Wein erfahre hierzulande noch nicht die Anerkennung, die ihm mittlerweile zukommen müsse. Der Weinanbau in Rattey sei ein Alleinstellungsmerkmal und könne zu einem Aushängeschild des Landes werden, so die Erwartung der Ratteyer Winzer. „Es wäre schön, wenn bei Empfängen im Kreis oder auf Landesebene den Gästen auch Mecklenburger Wein gereicht werden würde“, sagt Schmidt. Allerdings seien die Reaktionen aus der Politik noch sehr verhalten.

Produkte für die gehobene Küche

Neben Wein aus Trauben setzen die Ratteyer auf die Herstellung von Produkten für die gehobene Küche. In diesem Jahr wurde eine halbe Tonne unreifer Trauben gelesen, aus denen Verjus („grüner Saft“) hergestellt wird. Dieser saure Saft sei deutlich milder als herkömmlicher Essig, die Nachfrage in der gehobenen Gastronomie sei enorm, so Schmidt. Nach der ersten Probepressung für 100 Flaschen im vergangenen Jahr sollen in diesem Jahr 1000 Flaschen des edlen Würzmittels produziert werden.

Von Martina Rathke