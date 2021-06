Das Weingut Schloss Rattey beweist seit 1999, dass sich auch in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich Wein anbauen lässt. So erfolgreich, dass es allein in diesem Jahr seine Anbaufläche um acht Hektar vergrößert hat. Doch die größte Herausforderung für die Ratteyer Winzer bleibt.