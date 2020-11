Die Temperaturen sind gesunken und in den Nächten kommt es zu Minusgraden. Auch in diesem Jahr wird wieder auf Schnee an Heiligabend für eine schöne Weihnachtsstimmung gehofft. Ob es diese Woche schneit und wie die Chancen auf weiße Weihnachten stehen, verrät OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann.