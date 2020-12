Rostock

Vor zehn Jahren gab es das letzte Mal weiße Weihnachten in Mecklenburg-Vorpommern – und auch in diesem Jahr sind die Hoffnungen noch nicht ganz aufgegeben trotz milder Temperaturen. Tatsächlich könnte es in einigen Teilen des Landes am kommenden Wochenende sogar etwas Schneeregen geben.

Vor einer Woche hatten wir Sie, liebe OZ-Leser, dazu aufgefordert, uns ihre schönsten Schneefotos aus den vergangenen Jahren zu schicken. Zahlreiche Menschen haben sich an der Aktion beteiligt. Das sind die schönsten Bilder:

Zur Galerie Die OZ hat ihre Leser dazu aufgefordert, Schnee-Erinnerungen aus den vergangenen Jahren zu schicken. Das sind die schönsten Aufnahmen aus MV – von weißen Stränden bis zu meterhohen Schneewänden.

Sie haben auch schöne Schneebilder? Wir veröffentlichen sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook, Instagram und in der Zeitung. Hier können Sie uns Ihre Fotos schicken. Ganz wichtig: Sagen Sie uns, wo und wann Ihr Foto aufgenommen wurde.

Von OZ