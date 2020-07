Rostock/Schwerin

Das Corona-Kontaktverbot in MV fällt zum 10. Juli weg – die Maskenpflicht beim Einkaufen aber bleibt. Im Einzelhandel haben die aktuellen Entscheidungen der Landesregierung Entsetzen und Kopfschütteln ausgelöst. Denn der Mund-Nasen-Schutz, für das öffentliche Leben im Nordosten im Frühjahr verordnet, bringe massive Umsatzeinbußen von immer noch 25 bis 30 Prozent. Mit Maske mache Shoppen einfach keinen Spaß.

„Die Politik sollte uns eine gewisse Mündigkeit geben“, sagt Michael Strobel, Inhaber von Modegeschäften in Rostock, Warnemünde und am Timmendorfer Strand. Sein Vorschlag: Jeder Händler sollte selbst entscheiden dürfen, ob Kunden in seinem Laden Maske tragen müssen oder nicht. In Österreich etwa sei dies nicht nötig. „Und es geht auch“, so Strobel. Zu sehen an geringen Infektionszahlen.

Anzeige

Händler: Kunden sind kürzer im Laden und kaufen weniger

Der Mund-Nasen-Schutz verhindere messbar Einkauf und Umsatz. Die Kunden blieben nur noch etwa die Hälfte der Zeit, kauften das Nötigste. „Und dann: schnell wieder raus“, so Strobel. 80 Prozent seiner Gespräche drehten sich um die Maske. „Ich wünsche mir, dass aus der Pflicht eine Empfehlung wird“, sagt der Geschäftsmann. Mit Online-Verkauf halte er sich auch über Wasser. „Sonst hätte ich schon ein Schild an der Tür: Laden dicht.“

Weitere OZ+ Artikel

Kommentar: Weiter Masken-Pflicht beim Einkaufen in MV: Misstraut die Regierung ihren Bürgern?

So wie dem Rostocker Ladeninhaber geht es MV-weit vielen. Um rund 25 Prozent liege der Umsatz landesweit immer noch unter dem vom Vorjahr, sagt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Nach sechs Wochen Corona-Lockdown im Frühjahr sei man immer noch meilenweit von Zahlen des Vorjahres entfernt. „Abstand statt Maske“ müsse seiner Meinung nach auch im Einzelhandel die Devise sein. Auch Teetz nennt Vorbilder, wo es ohne verordneten Schutz gehe, etwa in Berlin, wo aus der Pflicht zum Tragen eine Empfehlung wurde.

Handelsverband in MV hält „ein Wunder“ für nötig

Experten rechnen wegen Corona bundesweit mit Tausenden Firmen-Pleiten im Herbst. „Man muss den Leuten wieder das gute Gefühl geben: Geht in die Innenstadt, geht einkaufen“, sagt Teetz. Ihm sei kein Corona-Fall aus der Zeit vor der Masken-Pflicht bekannt, der auf den Einzelhandel zurückzuführen wäre. Es sei nicht zu vermitteln, dass „bald wieder jeder jeden treffen kann“, aber Masken-Pflicht in Geschäften herrscht. Daher setze er seine Hoffnung auf Gespräche mit der Landesregierung. Nötig sei „ein Wunder“.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) kündigte am Dienstag an: Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) werde mit Handel und Kommunen darüber reden, „ob und wie wir in Bereichen des Einzelhandels zu Lockerungen kommen“. Also nicht überall. Eine Task Force werde ins Leben gerufen; in zwei Wochen sollen Ergebnisse her.

Mit Maske: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) Quelle: Jens Büttner/dpa

Glawe grummelte in der Pressekonferenz etwas Unverständliches zurück. Schwesig reagierte lächelnd: „Er hat den Auftrag angenommen.“ Pikant: Bis zum Abend wussten weder Handelsverband noch Touristiker von der Idee einer Task Force. Steht der zuständige Minister auf der Bremse?

Diesen Eindruck lässt Glawe zurückweisen. Man sei „auf der Höhe“, so Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Die Task Force werde „in Kürze“ ihre Arbeit aufnehmen. Mit dabei: Handel, Kommunen, Gewerkschaften, IHKs.

Glawe : Sorgen „nachvollziehbar“

„Die Sorgen im Einzelhandel sind nachvollziehbar“, sagt Glawe. Der Mund-Nasen-Schutz sei beim Start der Corona-Lockerungen „wichtiges Mittel“ gewesen, um überhaupt Einkauf zu ermöglichen. Nun solle es Gespräche geben – über Masken-Lockerung und Belebung des Einzelhandels in den Innenstädten. Konkret wird Glawe nicht.

„Die Maske ist einfach ein Hindernis“, sagt Geschäftsmann Michael Strobel. Eine Belastung für Verkäufer und Kunden. Er hat fast alle seiner 36 Beschäftigten wieder aus der Kurzarbeit geholt und verzeichne derzeit noch 30 Prozent Umsatzverlust. „Aber Umsatz ist nicht alles.“ Denn viel Ware werde durch Aktionen gerade verschleudert, um überhaupt Kunden anzulocken.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz