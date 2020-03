Weiter massive Staus auf der A 11– Polen lockert Grenzkontrollen

Pomellen/Potsdam

Die Öffnung weiterer Grenzübergänge nach Polen für Autos hat dem Riesen-Lkw-Stau auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) kaum Entlastung gebracht. Lastwagen und Autos standen am Donnerstag in Richtung Polen über rund 40 Kilometer von Pomellen in Vorpommern bis ans Kreuz Uckermark bei Prenzlau ( Brandenburg), wie Polizeisprecher in Potsdam und Neubrandenburg erklärten. Hauptgrund seien weiterhin die langwierigen Kontrollen polnischer Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit der Abwehr des neuartigen Coronavirus.

Formulare für jeden Einreisenden

Inzwischen hat Polen die Vorschriften für die Kontrollen von Lastwagenfahrern und Berufspendlern gelockert. Seit der Nacht zu Donnerstag müssten diese beiden Gruppen bei einem Grenzübertritt kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Damit lasse sich viel Zeit bei der Abfertigung sparen. Trotzdem dürfte es noch länger zu Verzögerungen kommen.

Andere Bundesländer ebenfalls mit Problemen

Die A11 bei Pomellen ist bisher der letzte offene Grenzübergang auf dem deutschen Festland nach Polen. Da die Staus in Brandenburg und Sachsen noch länger waren, wurden dort vier weitere Übergänge für Autos geöffnet, um vor allem die Pkw-Pendler aus den Lkw-Staus herauszubekommen. In Brandenburg waren das Guben, Frankfurt/Oder-Stadtbrücke und Küstrin.

Auf der A15, die an Cottbus vorbei nach Polen führt, staute es sich von der polnischen Grenze laut Polizei bis zur Anschlussstelle Cottbus Süd - etwa 30 Kilometer.

Versorgung der Lkw-Fahrer durchs Hilfswerke und Bundeswehr

Aufgrund der langen Wartezeiten waren neben der Polizei auch das Technische Hilfswerk ( THW), das Deutsche Rote Kreuz ( DRK), Bundespolizei und Bundeswehr im Einsatz. Letztere soll nach Polizeiangaben am Donnerstag verstärkt eingesetzt werden, um das DRK zu entlasten. Die Landratsämter seien ebenfalls vor Ort, um die Menschen im Stau zu verpflegen.

Von RND/dpa