Hamburg/Lubmin

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 darf die umstrittene Ostseepipeline jetzt auch in deutschen Gewässern weiterbauen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) hat den sofortigen Weiterbau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 in deutschen Gewässern genehmigt. Dies teilte Behörde am Freitag mit. Der Ursprungsgenehmigung zufolge waren die Arbeiten zwischen Oktober und April aus Gründen des Vogelschutzes nicht erlaubt. Der Verlegekorridor durchläuft ein EU-Vogelschutzgebiet, in dem in den Wintermonaten geschützte Vogelarten rasten.

Nabu prüft rechtliche Schritte gegen Genehmigung

„Wir sind von der Entscheidung des BSH enttäuscht und halten sie für fachlich und rechtlich nicht nachvollziehbar“, sagte Nabu-Meeresschutzexperte Kim Detloff. „Wir behalten uns weitere rechtliche Schritte vor.“ Ein Widerspruch gegen die Entscheidung werde geprüft.

Nach Angaben des BSH wurden keine erheblichen Auswirkungen bei einer Verlegung mittels eines ankerpositionierten Schiffs in dem von Nord Stream 2 beantragten Zeitraum festgestellt. Die verbleibende Strecke verlaufe am Randbereich des Vogelschutzgebietes, das wegen der Wassertiefen von 20 Meter eine eher geringe Bedeutung für bestimmte Rastvogelarten aufweist, begründete die Behörde die Entscheidung. Auf zehn Kilometern verlaufe die Pipeline durch ein Gebiet mit hohem Schiffsverkehr, wo aus diesem Grund relativ wenige Rastvögel anzutreffen sind.

Lesen Sie auch:

Nord Stream 2 will Pipeline zügig vollenden

Nord Stream 2 hatte die Änderungsgenehmigung beantragt, um unter dem zunehmenden Druck von US-Sanktionen die Ostseepipeline zügig fertigstellen zu können. In deutschen Gewässern fehlen noch 13,9 Kilometer der 1200 langen und als Doppelstrang konzipierten Pipeline, in Dänemark sind es noch 60 Kilometer. Dort darf die Gazprom-Tochter seit dem heutigen Freitag weiterbauen. Das Unternehmen will allerdings zunächst mit Tests starten.

Umweltverbände hatten neben der Störung geschützter Vogelarten auch kritisiert, dass ankerpositionierte Schiffe zum Einsatz kommen, die sich bei der Verlegung auf dem Meeresboden verankern. Die ursprünglichen Schiffe der Schweizer Firma „Allseas“, die das Unternehmen allerdings Ende 2019 unter den Sanktionsdrohungen zurückgezogen hatte, wurden dynamisch positioniert – ohne Verankerung auf dem Boden.

Von Martina Rathke