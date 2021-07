85 weitere Ehrenamtliche aus MV starten am Dienstag von Grimmen aus in Richtung Nürburgring, um dort Betroffene in Notunterkünften zu betreuen. „Hilfe muss jetzt schnell und unbürokratisch erfolgen“, sagte Innenminister Torsten Renz (CDU) zuvor. Die Helfer stammen aus Vorpommern sowie Bad Doberan.