Weitere Lockerungen der Corona-Verbote: Das sind die neuen Regeln in MV

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat sich am Mittwoch auf weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen verständigt. Diese sollen allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten. Eine Übersicht:

Die neuen Regeln für Schulen

Alle Schüler Mecklenburg-Vorpommerns sollen zu Beginn des neuen Schuljahrs Anfang August wieder jeden Tag zur Schule gehen können. Vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen soll dann auch die 1,50-Meter-Abstandsregel aufgehoben werden. Grundpfeiler des Konzeptes ist, dass es feste Gruppen, Klassen, Lehrkräfte und Räume geben wird. Allerdings werden nicht alle Schüler zur selben Zeit in der Schule sein können. Bis zum Beginn der Schulferien übernächste Woche wird sich demnach nichts verändern. In den Sommerferien soll Förderunterricht angeboten werden.

Die neuen Kontaktbeschränkungen

Voraussichtlich von Freitag an dürfen sich bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen. Somit können sich beispielsweise zehn Freunde aus zehn verschiedenen Haushalten in einem Park treffen. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich. Partys sollen im öffentlichen Raum dennoch weiterhin nicht gefeiert werden.

Die neuen Regeln für die Freizeit

Hallen- und Spaßbäder dürfen vom 8. Juni an wieder eingeschränkt öffnen. Vorrang sollen dann zunächst Schul- und Vereinssport und Schwimmkurse haben. Eine Öffnung für alle Badegäste ist zunächst nicht vorgesehen. Darüber will die Landesregierung in der kommenden Woche beraten. Im Raum steht eine breitere Öffnung der Bäder vom 15. Juni an, also eine Woche später. Freibäder in MV dürfen bereits seit dem 25. Mai wieder öffnen. Fitnessstudios, Sporthallen, Tanz- und Yogastudios sind unter Auflagen ebenfalls bereits geöffnet.

Die neuen Regeln im Tourismus

Tagestouristen müssen nach wie vor draußen bleiben und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Bars, Kneipen und Diskotheken müssen noch geschlossen bleiben. Hotels sollen weiterhin nur 60 Prozent ihrer Betten belegen dürfen. Restaurants haben weiterhin zwischen 6.00 und 23.00 Uhr geöffnet.

Die neuen Regeln für Veranstaltungen

Die Anmeldungen von Veranstaltungen mit bis zu 75 Personen sollen erleichtert werden. Dies betreffe in vielen Fällen ehrenamtliche Vereine wie Selbsthilfegruppen. Es soll künftig nur noch eine Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt geben, so dass dieses in Kenntnis über eine solche Veranstaltung gesetzt wird. Zuvor musste dies dort angemeldet werden.

