Covid-19 - Lockerungen für die Jüngsten: Was in den Kitas in MV wieder möglich ist

Gute Nachrichten auch für die kleinen Bürger im Land: Auch für die Kitas treten mit weiter sinkenden Inzidenzen weitere Lockerungen in Kraft. Was nun wieder möglich ist – und warum sich auch die Eltern auf den Sommer freuen dürfen.