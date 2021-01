Kostenlos bis 08:45 Uhr Weitgehend ruhige Silvesternacht: So still lief der Jahreswechsel in Mecklenburg-Vorpommern

Ungewöhnlich still ist es am Ende des Corona-Jahrs vielerorts im Nordosten. In Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Polizei und Feuerwehr zunächst aber gut zu tun.